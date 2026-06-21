L’ASSE pourrait bien avoir identifié une nouvelle piste offensive pour renforcer son effectif cet été. Selon les informations de Foot Mercato, Keasse Bah, révélation de la saison en Suisse, figure dans les petits papiers des dirigeants stéphanois. Mais les Verts devront faire face à une concurrence de taille.

Le mercato estival s’annonce animé du côté de Saint-Étienne. Après une saison marquée par de nombreux chantiers sportifs, les dirigeants stéphanois explorent plusieurs pistes afin de renforcer le secteur offensif. Parmi elles figure désormais Keasse Bah, un attaquant ivoirien de 21 ans qui s’est révélé cette saison sous les couleurs du Stade Lausanne Ouchy.

Auteur d’un exercice particulièrement abouti en deuxième division suisse, le joueur a disputé 39 rencontres toutes compétitions confondues. Son bilan est encourageant avec 8 buts inscrits et 4 passes décisives. Des statistiques qui ont rapidement attiré l’attention de plusieurs clubs européens.

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Keasse Bah, une trajectoire en pleine ascension

Passé auparavant par l’Ararat Erevan en Arménie, Keasse Bah poursuit une progression constante depuis plusieurs saisons. À seulement 21 ans, l’attaquant de 1,83 mètre dispose d’un profil intéressant, capable d’évoluer dans plusieurs positions offensives.

Sa vitesse, sa capacité à prendre la profondeur et son impact physique ont notamment séduit plusieurs recruteurs. Ces dernières semaines, son nom a circulé du côté de Hambourg, mais le dossier semble avoir pris une nouvelle tournure.

Selon Foot Mercato, deux clubs se détacheraient désormais clairement dans la course à sa signature : l’AS Saint-Étienne et le Borussia Mönchengladbach. Une opposition qui illustre parfaitement la cote grandissante du joueur sur le marché des transferts.

L’ASSE face à une concurrence redoutable

Si l’intérêt stéphanois se confirme, les Verts devront composer avec un concurrent particulièrement attractif. Habitué à évoluer en Bundesliga, le Borussia Mönchengladbach dispose d’arguments sportifs et financiers importants.

Angers SCO aurait également manifesté son intérêt pour l’international ivoirien, mais le club angevin semblerait aujourd’hui en retrait dans ce dossier.

Estimé à environ 700 000 euros par Transfermarkt, Keasse Bah pourrait finalement être transféré pour un montant supérieur à cette valorisation. Son âge, sa marge de progression et sa saison réussie en Suisse contribuent à faire grimper sa valeur.

Pour l’ASSE, cette piste correspondrait à une stratégie déjà observée ces dernières saisons : miser sur des profils jeunes, à fort potentiel de revente, capables d’apporter rapidement une plus-value sportive. Reste désormais à savoir si les dirigeants stéphanois parviendront à convaincre le joueur face à l’intérêt grandissant du Borussia Mönchengladbach. Un dossier qui pourrait rapidement s’accélérer dans les prochaines semaines.

Source : Foot Mercato