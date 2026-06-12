Alors que l'ASSE s'active pour dessiner les contours de son futur effectif, la direction stéphanoise vient de sécuriser l’avenir de l’un de ses plus grands talents. Le feuilleton qui tenait en haleine les recruteurs et les supporters a trouvé son dénouement.

Selon les informations révélées par le quotidien L'Équipe, le jeune et très prometteur milieu de terrain Paul Eymard (18 ans) s’apprête à lier son avenir à long terme avec les Verts. Le joueur va en effet parapher une prolongation de contrat de longue durée avec son club formateur. L'année de fin de contrat n'est pour l'heure pas connue.

Les négociations pour son premier contrat professionnel, finalement officialisé en janvier dernier pour ses dix-huit ans, avaient été longues et laborieuses. Malgré tout, Paul Eymard est attaché à l'ASSE et devrait le démontrer en prolongeant son contrat, six mois après sa première signature professionnelle.

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Il a refusé des offres de transfert pour rester à l'ASSE

Le talent de Paul Eymard n'est pas passé inaperçu. La saison dernière, alors que l'ASSE évoluait encore en Ligue 2, plusieurs clubs sont passés à l'offensive en transmettant des offres de transfert concrètes. Des propositions fermement repoussées par la direction stéphanoise, consciente de détenir un véritable joyau.

Finalement, c'est l'amour du maillot qui a triomphé. Enfant de la région et profondément attaché au club, le milieu de terrain de 18 ans croit dur comme fer au nouveau projet de l'ASSE. Il a été totalement séduit par les arguments sportifs et financiers présentés par ses dirigeants. Avec cette signature forte, Saint-Étienne prouve qu'il souhaite s'appuyer sur ses forces vives locales pour grandir. Une décision qui va, à coup sûr, ravir le Peuple Vert !

ASSE : Fin de saison pour ce milieu stéphanois

Actuellement blessé, Paul Eymard devrait manquer une grosse partie de la présaison estivale. Le milieu a été victime d'une fracture du tibia avec la réserve courant avril