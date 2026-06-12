L'un des futurs adversaires de l'AS Saint-Étienne en Ligue 2 a trouvé son nouvel entraîneur. Après sept saisons passées sur le banc de Laval, Olivier Frapolli va prendre les commandes du Grenoble Foot 38. Un choix pragmatique pour un club qui cherche avant tout à poursuivre sa stabilisation dans l'antichambre de l'élite.

Le mercato des entraîneurs continue de s'agiter en Ligue 2. Selon les informations de L'Équipe, Grenoble a choisi Olivier Frapolli pour succéder à Frédéric Gueguen, qui assurait l'intérim depuis le mois de mars. À 54 ans, le technicien français s'apprête à relever un nouveau défi après une longue aventure à Laval. Une page se tourne pour celui qui aura marqué l'histoire récente du club mayennais.

Sept saisons pour construire Laval

Arrivé en 2019, Olivier Frapolli a connu toutes les étapes avec le Stade Lavallois. Il a d'abord ramené le club en Ligue 2 avant de réussir à l'y installer durablement. Au fil des saisons, Laval s'est affirmé comme une formation difficile à manœuvrer, capable de rivaliser avec des équipes plus armées financièrement. Cette année encore, les Tangos ont assuré leur maintien malgré une fin de saison délicate. Plus que les résultats, c'est sa capacité à faire progresser un collectif dans la durée qui a forgé sa réputation.

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Un profil qui correspond à Grenoble

Douzième du dernier championnat, Grenoble ne nourrit pas les mêmes ambitions que certains cadors de la division. Le GF38 cherche avant tout à poursuivre sa structuration et à conserver sa place dans le football professionnel. Dans cette optique, le profil de Frapolli apparaît cohérent. Habitué à travailler avec des budgets maîtrisés, il connaît parfaitement les réalités de la Ligue 2 et les exigences d'un championnat où chaque point se mérite. Son arrivée s'inscrit davantage dans une logique de continuité et de stabilité que dans une volonté de révolutionner le projet grenoblois.

Un adversaire toujours difficile à contourner

Pour l'ASSE, Grenoble restera un adversaire à prendre au sérieux. Sans disposer des moyens des principaux favoris, le club isérois a régulièrement démontré sa capacité à bousculer les équipes du haut de tableau. Dans ce championnat de Ligue 2 toujours très compliqué à prévoir et à aborder, l'expérience d'un entraîneur comme Olivier Frapolli pourrait permettre au GF38 d'aborder sereinement le prochain exercice.

Pendant que Saint-Étienne mise sur le renouveau incarné par Ian Cathro, Grenoble a fait le choix d'un technicien rompu aux particularités de la L2. Une stratégie différente, mais qui correspond parfaitement aux réalités et aux objectifs du club alpin.