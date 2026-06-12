La Ligue 2 fera son retour le 08 août prochain. La championnat où évolue l'ASSE se terminera le week-end du 22 mai. S'en suivra ensuite une période de play-offs et de barrages. Le calendrier a été dévoilé ce mercredi après-midi. Même les dates, suivant la toute dernière journée sont déjà connues !

Sauf retournement de situation, comme se fut le cas cette saison, la date des barrages Ligue 1/Ligue 2 est déjà connue. L'ASSE qui y a participée à trois reprises ces quatres dernieres années (2022, 2024, 2026), espère y'être épargnée cette fois-ci. Cette saison, en raison de la qualification en finale de Coupe de France de l'OGCN, la date initialement prévue à dû être repoussée. Lors de la saison 2026-2027, la fin du mois mai et le début du mois de juin sera une nouvelle fois très animée.

Des barrages toujours très attendus

Le fonctionnement est identique. Pour accéder aux barrages, il faudra d'abord remporter les plays-offs. Le 4e de Ligue 2 et le 5e s'affronteront le mardi 25 mai. Le vainqueur de cette rencontre se déplacera sur la pelouse du 3e du championnat, le vendredi 28 mai. Enfin le gagnant affrontera le 17e de Ligue 1 à deux reprises. L'aller étant programmé le jeudi 03 juin et le retour le dimanche 06 juin.

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Cette année, il ne devrait pas y avoir de problématique avec la finale de la Coupe de France. Cette dernière étant en effet programmée le samedi 15 juin.

Une nouvauté cette saison pour intégrer la Ligue 2

La vraie nouveauté étant pour les équipes évoluant en Ligue 3 (anciennement appelée National). Dans cette nouvelle compétition, des play-offs seront organisés entre le 3eme et 6eme du championnat. Le vainqueur affrontera ensuite, la 16e équipe de Ligue 2. Comme depuis plusieurs années, deux rencontres se disputeront. La première est programmée le mardi 1er juin et la seconde le dimanche 6 juin. La dernière date étant exactement la même que le barrage Ligue 1/Ligue 2.