L’ASSE retrouve le Stade de Reims ce week-end dans le Chaudron. Un match qui rappelle des souvenirs à Eirik Horneland puisque c'était sa première sur le banc stéphanois. Le coach norvégien a dévoilé son groupe pour cette affiche de la 6ème journée de Ligue 2, qui se tiendra ce samedi 20 septembre à 20h.

Le 4 janvier dernier, Eirik Horneland faisait ses (nombreux) premiers pas en tant que coach de l’ASSE. Les Verts recevaient Reims lors de la 16ᵉ journée de Ligue 1 sans les deux poumons du Chaudron. Dès l’entame de match, la patte Horneland se faisait ressentir avec des intentions de jeu toutes autres que lors du début de saison. Ce sont pourtant les rémois qui ouvriront le score sur leur seule opportunité de la première période.

Inefficaces, dans le 1er acte, les Verts le seront beaucoup moins dans le second. Le doublé de Boakye permet à l’ASSE de renverser les champenois avant que Stassin ne scelle le succès en fin de rencontre. Un premier match abouti pour le coach norvégien qui aimerait voir une prestation similaire de son équipe ce week-end face aux rémois.

Une infirmerie toujours remplie ?

La trêve internationale n’a pas épargné l’AS Saint-Étienne, qui a vu son infirmerie s’étoffer. Si Djylian N’Guessan en est sorti pour entamer sa réathlétisation, Mahmoud Jaber a rejoint la liste des blessés lors du match contre Grenoble. Touché au pied, l’Israélien a été ménagé durant la trève, comme Florian Tardieu, malade. Les 2 joueurs ont démarré sur la pelouse lors du succès 2-1 à Clermont, le week-end passé. À l’inverse, Aïmen Moueffek ne reviendra pas avant plusieurs semaines. Eirik Horneland évoquait un retour possible seulement après la prochaine trêve internationale.

Dennis Appiah et Ebenezer Annan, absents depuis quatre semaines en raison d’une blessure au pied, ont repris l'entraînement collectif et postulent pour Reims, c'était en tout cas ce qu’espérait leur entraîneur. De son côté, Zuriko Davitashvili, le joueur ne s'est pas entraîné en début de semaine et sa présence est compromise.

Enfin, si Pierre Ekwah reste toujours absent de l’Étrat, Yvann Maçon et Dylan Batubinsika, restés à l’ASSE après un mercato sans départ, réintègrent eux l’entraînement professionnel. Un retour qui ne leur a cependant pas valu le droit d’obtenir une place dans le groupe face à Clermont. Eirik Horneland va devoir gérer son effectif en prévision d’un enchaînement important de matchs ces prochains jours. Les Verts se déplacent à Amiens, 3 jours après la rencontre de ce week-end face aux rémois avant la reception de Guingamp, samedi prochain.

Absent de dernière minute, Luan Gadegbeku souffre d'un problème au pied/cheville.

Le groupe de l’ASSE