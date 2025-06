Zuriko Davitashvili veut quitter l’ASSE après la descente en Ligue 2, c'est en tout cas ce qu'affirme la presse géorgienne. Courtisé en France et en Turquie, l’ailier géorgien est estimé à 15 millions d’euros par le club forézien.

Le mercato de l’AS Saint-Étienne s’annonce agité, et le cas de Zuriko Davitashvili cristallise déjà toutes les attentions. Arrivé dans le Forez il y a un an à peine, l’ailier géorgien a confirmé son potentiel cette saison, malgré une relégation douloureuse en Ligue 2. À 24 ans, l’international ne cache plus ses ambitions : il veut évoluer au plus haut niveau et ne compte pas rester dans l’antichambre de l’élite après deux saisons jouées chez les girondins de Bordeaux.

Ses prestations remarquées (9 buts et 8 passes décisives en championnat) n’ont pas laissé les recruteurs insensibles. En Ligue 1, le RC Strasbourg, le FC Nantes et le Stade Rennais FC ont tous manifesté leur intérêt. À l’étranger, plusieurs clubs turcs, notamment du top 4, ont également coché son nom. Si aucune offre concrète n’a encore été formulée, le profil du joueur plaît par sa percussion, sa capacité à éliminer et son efficacité dans les derniers mètres.

Consciente de la valeur marchande de son joueur, la direction stéphanoise a fixé le prix : il faudra aligner au moins 15 millions d’euros pour espérer décrocher Davitashvili cet été. Un montant qui permettrait à l’ASSE, de renflouer ses caisses et de continuer sa reconstruction en Ligue 2.

Le joueur, sous contrat jusqu’en 2028, ne fera pas de forcing pour partir, mais a clairement fait comprendre à ses dirigeants qu’il souhaitait un nouveau challenge selon les informations de Lagazetta.ge Une vente à ce prix permettrait aussi aux Verts de ne pas brader un actif important et d’envoyer un signal fort au marché : à Sainté, on ne solde pas les talents.

Si les clubs français semblent pour l’heure attentistes, la Turquie pourrait bien s’activer en premier. Plusieurs médias évoquent un intérêt concret de clubs comme Galatasaray voire Besiktas, capables d’investir sur des profils à fort potentiel. De son côté, l’ASSE espère que la concurrence fera monter les enchères et pourrait même envisager un échange si une opportunité cohérente se présente (un temps évoquée, la piste d’un deal avec Strasbourg incluant Robin Risser a été rapidement écartée).

En attendant, Saint-Étienne s’active pour anticiper un départ devenu très probable.

🚨 Zuriko Davitashvili does not want to stay in Ligue 2 and plans to leave AS Saint-Étienne during the current transfer window.

Several clubs are interested in the 24-year-old Georgian footballer. Interest from RC Strasbourg, FC Nantes, Stade Rennais F.C. and Turkish clubs has… pic.twitter.com/c5o0J2q04b

— Lasha Kokiashvili (@LashKokiashvili) June 21, 2025