L’ASSE s’apprête à accueillir Alexandre Lousberg, jeune talent du recrutement en provenance du Standard de Liège. À seulement 27 ans, ce profil prometteur pourrait bien insuffler une nouvelle dynamique à la cellule stéphanoise.

Alors que Loïc Perrin confirme sa présence dans l’organigramme sportif de l’AS Saint-Étienne, les Verts ne cessent de peaufiner leur projet structurel depuis l'arrivée de Kilmer Sport Ventures. Le poste de coordinateur du recrutement, longtemps flou, devrait très prochainement être confié à Alexandre Lousberg, selon les informations de Mohamed Toubache-Ter. En provenance du Standard de Liège, ce dernier a exercé en tant que directeur juridique avant d’être intégré à la cellule de recrutement du club belge à l’automne 2023.

Ce choix, loin d’être anodin, témoigne d’une volonté claire du board stéphanois : professionnaliser, structurer et moderniser le fonctionnement du club à l’approche de la saison 2025-2026, qui s’annonce charnière.

Alexandre Lousberg, un profil moderne et ambitieux

À seulement 27 ans, Alexandre Lousberg fait déjà figure de profil expérimenté dans le monde du football professionnel. Formé au cœur du Standard de Liège, il y a gravi les échelons avec une double compétence juridique et sportive. En juillet 2022, il est nommé directeur juridique du club belge, un poste stratégique qu’il occupera durant plus d’un an. Cette fonction lui a permis de maîtriser les rouages contractuels du football et d’aiguiser sa vision globale du fonctionnement d’un club.

En novembre 2023, Lousberg évolue vers un rôle plus opérationnel en continuant au Standard comme recruteur. Il s’illustre rapidement par sa capacité à dénicher des talents, notamment lors d’un voyage au Cameroun en avril 2024 où il participe à un casting réunissant plus de dix académies locales. Cette expérience africaine témoigne de son appétence pour les marchés émergents et de sa volonté de construire des réseaux de détection durables.

Fort de son parcours hybride entre droit et terrain, Lousberg incarne une nouvelle génération de recruteurs, connectés, rigoureux et ouverts sur l’international qui va offrir à l'ASSE un vent de fraicheur.

Un vent de fraîcheur dans un club de l'ASSE en mutation

Ce possible renfort intervient dans un contexte de mutation profonde à Saint-Étienne. Après des années d’instabilité sportive et structurelle, les Verts cherchent à se réinventer. L’arrivée annoncée d’Alexandre Lousberg s’inscrit dans cette dynamique nouvelle. Elle montre que l’ASSE veut sortir de l’entre-soi et s’ouvrir à des profils extérieurs, jeunes, formés dans des environnements exigeants.

En interne, cette nomination est vue comme un signal fort. Celui d’une volonté affirmée de mieux recruter, de détecter plus tôt les talents et de structurer une cellule de recrutement digne d’un club visant un retour durable dans l’élite.

Reste désormais à officialiser cette arrivée et à observer, dans les semaines à venir, les premières orientations que prendra Lousberg sur le marché estival.