Ce jeudi a marqué le grand retour à l’entraînement pour l’AS Saint-Étienne. Après la relégation, l’heure est venue de tourner la page et de bâtir les bases d’un renouveau. Le premier match de préparation de l'ASSE se disputera dans la Loire !

Reprise au Centre Robert-Herbin : l'ASSE entre en action

Après une relégation douloureuse en fin de saison dernière, les joueurs de l’ASSE ont rendez-vous ce jeudi 19 juin au Centre sportif Robert-Herbin pour lancer la préparation de la saison 2025-2026. Sous la houlette de leur coach Eirik Horneland, ils entament une remise en route progressive, entre tests physiques, réathlétisation et premières séances avec ballon.

Ce retour à l'entraînement marque un tournant crucial : il s’agit de rebondir, de créer une nouvelle dynamique et de poser les fondations d’un groupe compétitif en Ligue 2 BKT. Le coup d’envoi du championnat est fixé au 8 août. D’ici là, les Stéphanois vont enchaîner les stages et les matches amicaux pour être prêts le jour J.

Un été structuré pour viser une remontée rapide

Ce programme dense et rythmé reflète les ambitions d’un club qui ne veut pas s’éterniser en Ligue 2. L’encadrement stéphanois souhaite éviter les erreurs du passé en instaurant dès maintenant une rigueur et une exigence de haut niveau.

L’objectif est clair : remettre l’ASSE sur les rails et offrir aux supporters une saison pleine d’espoirs. Cette préparation structurée vise à poser les fondations d’un groupe soudé, discipliné et capable de se battre chaque week-end pour remonter immédiatement dans l’élite. Les regards sont déjà tournés vers l’avenir, avec une mission : ramener Sainté là où il doit être.

Deux stages et cinq amicaux au menu de l'été stéphanois, le premier se jouera dans la Loire

Le programme de préparation estivale a été dévoilé par le club il y a quelques jours. Il s’articule autour de deux stages intensifs. Le premier se déroulera du 29 juin au 5 juillet à Chambon-sur-Lignon, une destination habituelle pour les Verts. Il se conclura par un match contre l’Étoile Carouge FC, club suisse, prévu le samedi 5 juillet. Le club helvète a dévoilé le lieu, l'horaire et les tarifs pour les spectateurs. Ce match aura lieu du côté de l'Envol Stadium d'Andrézieux à 18h30. Pour assister à la rencontre, il faudra débourser 6€, les places seront gratuites pour les moins de 10 ans.

Après un retour à l’Étrat, l’ASSE disputera une seconde rencontre, face à l’ESTAC Troyes, le samedi 12 juillet. Ce duel à huis clos servira de laboratoire pour les premières expérimentations tactiques du staff technique.

Le deuxième stage aura lieu du 16 au 25 juillet à Aix-les-Bains. Une période clé pour renforcer les automatismes et peaufiner les schémas de jeu. Un affrontement contre le Servette Genève est d’ores et déjà calé au stade Jacques-Forestier, le 18 juillet à 19h30. Deux ultimes tests sont également prévus les 25 juillet et 2 août, mais les adversaires n’ont pas encore été dévoilés.