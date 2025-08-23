Plus que jamais déterminé, Erik Horneland affiche ses ambitions pour l’ASSE dans la Tribune Verte. Entre intégration des jeunes, recrutement ciblé et préparation intensive, l’entraîneur norvégien veut imposer une nouvelle dynamique dès le début de la saison.

Pas question de se reposer. Alors que certains profitent des vacances, Erik Horneland est resté focalisé sur son projet stéphanois. « Je n’ai pas eu vraiment de vacances, mon esprit est resté tourné vers le travail », confie-t-il. Le coach des Verts sait que la saison à venir sera charnière. Avec un staff renforcé et une préparation millimétrée, l’ASSE entend bien afficher son renouveau.

L’été a permis au groupe de poser des bases solides. Entre Chambon-sur-Lignon et Aix-les-Bains, les stages ont consolidé la cohésion. Le début de saison est venu renforcer cette dynamique. « S’imposer d’entrée doit devenir une habitude », insiste Horneland. La rigueur défensive, la créativité offensive et surtout l’état d’esprit affiché par le groupe laissent entrevoir une équipe déterminée à franchir un cap.

ASSE : un recrutement pensé et collectif

Le mercato stéphanois a été construit avec méthode. Le technicien norvégien insiste sur le travail collectif mené en coulisses. « Nous allons tous dans la même direction : propriétaire, direction, Loïc Perrin et le staff. Les choix sont collégiaux et visent le mieux pour le club et les joueurs. » L’objectif est clair : bâtir une équipe compétitive sans bouleverser l’équilibre.

Horneland a également demandé des profils engagés, capables de se donner à fond sur le terrain et de transmettre une énergie positive. Dans ce projet, le rôle du staff est déterminant. « Nous avons beaucoup investi pour réunir une équipe performante au quotidien. Elle apporte une réelle valeur ajoutée », souligne-t-il.

Ce travail en profondeur doit permettre à l’ASSE d’affirmer ses ambitions : retrouver les sommets du championnat et proposer un style de jeu identifiable par ses supporters.

L’intégration des jeunes, un axe fort du projet Horneland

L’ASSE a toujours fait de la formation une de ses forces. Horneland en est pleinement conscient. Cet été, plusieurs jeunes talents du centre ont eu leur chance avec le groupe pro. « Nous voulons que la formation joue un rôle majeur dans l’équipe première. Certains jeunes sont déjà internationaux français, nous avons une nouvelle génération prometteuse », se réjouit-il.

L’entraîneur veut donner de la place aux jeunes de l’académie tout en veillant à ne pas bouleverser trop vite l’équilibre de l’effectif. Cette politique vise à renforcer l’identité stéphanoise et à nourrir la passion des supporters. « On a besoin d’eux pour donner une plus grande identité et une passion à l’équipe », martèle-t-il.

Au-delà de la simple intégration, il s’agit de bâtir un groupe où les jeunes peuvent s’exprimer aux côtés de joueurs expérimentés, créant ainsi une alchimie capable de porter le club vers le haut.

« Il est temps de montrer qui nous sommes »

Horneland affiche une détermination sans faille. « Il faut qu’on soit prêts pour montrer qui nous sommes. Il est temps de montrer qui nous sommes », répète-t-il comme un mantra. L’entraîneur veut offrir aux supporters une équipe combative, fière et ambitieuse.

Si le projet s’inscrit dans le long terme, l’exigence immédiate reste claire : se battre pour retrouver la ligue 1 et installer un jeu séduisant, identifiable, à l’image des valeurs stéphanoises. « Nous devons proposer un style de jeu auquel les supporters peuvent s’identifier », insiste Horneland.

Entre recrutement réfléchi, intégration de la jeunesse et travail collectif, l’ASSE se projette vers une saison où il faudra enfin confirmer ses ambitions. Horneland en est convaincu : le temps des promesses est révolu, place aux actes.