L’ASSE se déplace dans les Hauts-De-France pour y défier Boulogne-Sur-Mer ce samedi soir, pour le compte de la 3ᵉ journée de Ligue 2. Eirik Horneland va devoir s’appuyer sur un effectif similaire à celui qui s’est brillamment imposé 4-0 face à Rodez. Voici la compo probable des Verts pour affronter l’USBCO ce samedi à 20h.

Les Verts n’affichent aucun retour dans le groupe cette semaine. Eirik Horneland peut s’appuyer sur la quasi totalité des joueurs inscrits sur la feuille de match face à Rodez. Seul, Dennis Appiah s’est ajouté à la liste des absents et est remplacé par Strahinja Stojkovic. Djylian N’Guessan et Benjamin Bouchouari sont toujours forfaits. Le marocain espère rapidement reprendre la course, tandis que le jeune joueur formé à l’ASSE est espéré durant la trêve internationale.



Le retour de Maxime Bernauer, blessé depuis le 2 août dernier, est également attendu, ce vendredi, le défenseur a repris avec le groupe. Eirik Horneland l’espère pour la réception de Grenoble, dans 1 semaine.

Pierre Ekwah n’est toujours pas revenu. Yvann Maçon et Dylan Batubinsika sont toujours écartés du groupe de l’ASSE qui ne compte pas les retenir. En attente d’un potentiel futur projet, les 2 joueurs s’entraînent individuellement, hors des pelouses de l’Étrat.

Une défense type se dessine pour l’ASSE

Comme d’habitude, ce sera Gautier Larsonneur qui gardera les cages stéphanoises. Le capitaine des Verts, battu à trois reprises lors du déplacement à Laval, avait dû composer avec une défense encore en rodage. Il a pu décrocher son premier clean sheet de la saison, face à Rodez, en se montrant notamment décisif juste avant la pause. L’ancien Valenciennois espère désormais continuer sur sa lancée dans le Pas-de-Calais.

Derrière, Eirik Horneland pourra compter la même ligne défensive que lors de la victoire face au RAF. João Ferreira, devrait enchaîner sur le flanc droit après une 1ʳᵉ titularisation convaincante. Dans l’axe, l’entraîneur norvégien sera encore privé de Maxime Bernauer, mais il maintiendra sa confiance à Mickaël Nadé aux côtés de Chico Lamba. Peu convaincant à Laval, l’ancien défenseur de QRM a montré du mieux le week-end passé. À gauche, Ebenezer Annan devrait enchaîner une 3ᵉ titularisation sous ses nouvelles couleurs.

Horneland reconduit le même trio au milieu

Au milieu de terrain, l’ASSE devrait aligner le même trio que samedi dernier. Mahmoud Jaber, buteur pour sa première en Vert, devrait enchaîner en sentinelle. L’ancien joueur du Maccabi Haïfa, avait manqué le début de saison à Laval suite à une légère maladie contractée.

Florian Tardieu et Aïmen Moueffek devraient compléter l’entrejeu. Le duo devrait à nouveau être aligné ensemble comme depuis le retour de la compétition. Eirik Horneland dispose également de cartouches sur le banc, comme Luan Gadegbeku pour gérer le temps de jeu de son numéro 29, très en forme dans ce début de saison.

Un retour attendu en pointe de l’attaque

L’ASSE à une nouvelle fois brillé sur le plan offensif le week-end passé. Augustine Boakye, auteur de 2 passes décisives, a pris la tête du classement des passeurs du championnat. Le ghanéen devrait à nouveau avoir la confiance d’Eirik Horneland et débuter à droite de l’attaque stéphanoise. Buteur le week-end passé, Zuriko Davitashvili devrait aussi être à nouveau titularisé. Le géorgien devrait comme d’habitude être chargé de l’aile gauche des Verts.

Le coach norvégien compte sur plusieurs solutions en pointe. Joshua Duffus, qui a ouvert son compteur pour sa 1ʳᵉ dans le Chaudron ne devrait pas démarrer à Boulogne-Sur-Mer. De retour de blessure et entré en jeu en fin de partie face à Rodez, Lucas Stassin devrait lui être préféré. Le belge devrait alors connaître sa 1ʳᵉ titularisation avec l’ASSE depuis le 26 avril dernier à Strasbourg.