Déjà très suivi par Saint-Étienne depuis plusieurs mois, Enzo Bardeli a encore rappelé vendredi soir pourquoi il est devenu l’un des joueurs les plus convoités de Ligue 2. Buteur décisif contre les Verts, le milieu dunkerquois voit sa cote grimper à mesure que les statistiques s’empilent… et les clubs se positionnent. Mais dans le Nord, on prévient déjà : son départ ne sera pas facilité.

Auteur de 7 buts et 4 passes décisives, Bardeli est tout simplement le joueur le plus décisif du championnat. Mais ce n’est pas tout : selon La Voix du Nord, il est aussi le joueur le plus impliqué dans les tirs de son équipe, devant Téji Savanier. Ajoutez à cela une capacité à répéter les efforts, une activité permanente et un volume de jeu rare… et vous obtenez l’un des milieux les plus complets du championnat.

Libre en juin prochain, Bardeli attire forcément. La presse locale rappelle que l’ASSE et Toulouse le suivent, mais les signaux les plus insistants viennent de Bundesliga, où ses data impressionnent.

Dunkerque veut garder la main pour Bardeli

Face à cette montée de convoitises, la position du président Selcuk Demir est claire : « Il ne faut pas oublier ce que l'USLD a apporté à Enzo, et surtout ce que Demba Ba lui a apporté. C’est lui qui a compris son potentiel et lui a donné les clés du camion », souligne-t-il.

Un message sous forme de rappel à destination du joueur et de ses courtisans : Bardeli ne doit pas partir sans contrepartie. Et surtout pas sans rendre un dernier service au club qui l’a fait éclore. De là à imaginer une prolongation de contrat du meneur de jeu de l'USLD, il y a un pas !

Le vestiaire dunkerquois ne croit pas à un départ cet hiver

Après le match face à l’ASSE, son coéquipier Vincent Sasso l’a affirmé sans détours : « Je pense qu’Enzo Bardeli ne partira pas. La direction préfèrerait qu’il parte libre en juin que dès cet hiver. »

Un scénario qui pourrait ne pas enchanter les Verts : l’un des joueurs qu’ils suivent de près pourrait leur filer entre les doigts, soit en étant conservé jusqu’en fin de saison… soit en s’envolant pour un club allemand.

Le profil de Bardeli colle parfaitement au jeu que souhaite développer Horneland : intelligence, projection, qualité technique, activité constante. Pour ne rien gâcher, Bardeli est décisif, ce qui en fait un profil rare. Mais chaque match qui passe renforce la concurrence et éloigne Saint-Étienne d’une fenêtre abordable. Dunkerque, de son côté, semble déterminé à ne rien lâcher. Les Verts savent donc ce qui les attend : s’ils veulent espérer attirer le joueur, il faudra convaincre… et vite.