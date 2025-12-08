Les 3 équipes de la formation de l'ASSE jouaient ce week-end. Bilan : deux défaites et un nul (1-1) pour les U19 qui sauvent l'honneur de la formation stéphanoise. Voici les réactions des coachs de chaque équipe.

Sylvain Gibert (coach de la réserve de l'ASSE) : "L’objectif était de stopper cette spirale négative, de se rapprocher du maintien et de tenir nos adversaires à distance, tout en retrouvant le goût de la victoire à domicile. Malheureusement, les semaines se suivent et elles se ressemblent, dans le mauvais sens. On n’y est pas totalement, on ne met pas tous les ingrédients. Il manque des choses dans nos prestations, notamment individuelles. Ils mettent un top but sur leur action qui lance le match, et on leur donne le deuxième. Comme depuis de nombreuses semaines, on concède beaucoup trop de buts et on se fait punir.

En première période, il manque de la prise d’initiative, plus de frappes, plus d’actions menées au bout. On a une énorme occasion juste avant la mi-temps, avec la tête de Paul qui passe tout près et qui aurait pu nous permettre de rentrer au vestiaire à égalité.

En deuxième période, c’est forcément plus compliqué contre ce type d’adversaire : ici, ils jouent leur vie, ils nous attendent, les espaces sont rares. Malgré ça, on insiste. On est presque récompensés : leur gardien sort un arrêt exceptionnel sur la tête de Kévin Pedro, puis on est récompensés sur le penalty. Après, oui, on doit faire plus. Mais tout n’est pas à jeter. Je sens que les joueurs sont déterminés. Simplement, pour le moment, ça ne tourne pas pour nous. Il ne faut surtout pas se positionner en victime. Il faut continuer à insister pour faire revenir la réussite. "

Pr. Équipe Pts J. G. N. P. F. P/Bo. Bp Bc Diff. 1 US Orléans Loiret 2 22 10 7 1 2 0 0 20 9 11 2 Mâcon 71 18 10 5 3 2 0 0 18 10 8 3 Hauts Lyonnais 18 10 5 3 2 0 0 18 12 6 4 AJ Auxerre 2 17 10 5 2 3 0 0 16 13 3 5 Dijon FCO 2 16 10 4 4 2 0 0 20 16 4 6 U.S. Feurs 15 10 4 3 3 0 0 22 20 2 7 SO Romorantin 13 10 3 4 3 0 0 18 13 5 8 AS Saint Étienne 2 13 10 4 1 5 0 0 12 14 -2 9 Vierzon FC 12 10 4 0 6 0 0 19 24 -5 10 F.C. Chamalières 12 10 3 3 4 0 0 13 12 1 11 Cosne UCS Football 12 10 3 3 4 0 0 16 19 -3 12 Saran FC 9 10 2 3 5 0 0 14 19 -5 13 M Y F 03 Auvergne 9 10 2 3 5 0 0 8 22 -14 14 Jura Sud Foot 7 10 2 1 7 0 0 10 21 -11

U19 : Olympique Rovenain 1-1 AS Saint-Etienne

Frédéric Dugand (coach des U19 de l'ASSE) : « On fait vraiment une bonne première période. Dans les intentions, dans la façon de jouer ensemble, on a réussi à fédérer et à imposer notre rythme. Le but avant la mi-temps est très bien construit, c’est exactement ce qu’on cherche à mettre en place.

En deuxième, ça se dérègle un peu avec le contexte : il y a plus de pression, on devient plus directs alors qu’on aurait dû rester simples, sans avoir peur de poser le ballon. Ça nous fait déjouer. Matéo nous tient en vie sur plusieurs situations, il fait une vraie différence dans cette période. Et puis à la 90e, sur un ballon anodin, on se met en difficulté… C’est ce manque de maîtrise qui doit nous servir pour grandir. On doit gagner en maturité, être plus calmes, ne pas avoir peur de jouer. On subit une bonne partie de la deuxième mi-temps, donc le nul n’est pas illogique. Quand on n’arrive pas à gagner, il faut savoir ne pas perdre. On reste sur une série de cinq matchs sans défaite, c’est encourageant. L’équipe devient plus mature et ça se ressent. »

Pr. Équipe Pts J. G. N. P. F. P/Bo. Bp. Bc. Diff. 1 AS Monaco FC 21 28 14 8 4 2 0 0 31 21 10 2 Montpellier HSC 21 23 13 7 2 4 0 0 32 20 12 3 Gazelec FC Ajaccio 21 22 14 6 4 4 0 0 19 16 3 4 Cavigal Nice SF 21 22 13 7 1 5 0 0 17 17 0 5 Toulouse FC 21 20 13 6 2 5 0 0 26 22 4 6 Balma SC 21 18 14 4 6 4 0 0 17 15 2 7 ASSE 21 18 14 4 6 4 0 0 18 22 -4 8 OGC Nice 21 17 13 4 5 4 0 0 19 18 1 9 Olympique Marseille 21 16 10 5 1 4 0 0 19 13 6 10 US Colomiers 21 15 13 4 3 6 0 0 16 25 -9 11 SC Bastia 21 14 14 4 2 8 0 0 13 26 -13 12 Olympique Rovenain 21 14 14 2 8 4 0 0 18 20 -2 13 SC Aubagne Air Bel 21 8 13 2 2 9 0 0 13 23 -10

U17 : ASSE 1-2 Clermont

David Le Moal (coach des U17 de l'ASSE) : "La première période laisse un sentiment frustrant. L’adversaire propose des choses intéressantes, mais nos erreurs pèsent lourd et nous plongent rapidement dans un handicap difficile à gérer. La fin de première mi-temps est un peu meilleure, avec des intentions plus justes : défendre en avançant, jouer plus combiné. Au moins, à la pause, le discours porte davantage sur le jeu que sur l’état d’esprit, même si des corrections restent nécessaires dans la dernière zone : dernier geste, dernier choix. La seconde période correspond davantage à ce que le groupe veut produire. On a joué plus vertical, ce qui n’est pas toujours notre identité, mais l’installation de deux attaquants a amené plus de jeu direct. Ça a pesé : l’adversaire se relâche peut-être un peu, et nous, on met plus de verticalité, plus d’envie, plus de courses. Ce qui ressort surtout, c’est la réaction. Elle est bonne, mais comme il y a 15 jours ou une semaine, il faut éviter d’être seulement en réaction et devenir acteur du match plus rapidement.

Face au leader Clermont, on s’attendait à un match compliqué. C’est une équipe de qualité, difficile à jouer, avec de la vitesse et du poids devant. C’est probablement la meilleure attaque du groupe. De notre côté, malgré nos stats défensives moins bonnes, l’équipe a plutôt bien répondu, surtout dans l’axe, dans les duels et dans la capacité à garder les joueurs dos au jeu. Dans les couloirs, la vitesse adverse nous a mis en difficulté."