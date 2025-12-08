Les Verts se sont inclinés à Dunkerque (1-0) au terme d’un match sans relief. Entre manque de tranchant offensif et erreurs défensives, Patrick Guillou résume dans sa chronique pour Le Progrès la soirée de l'ASSE d’un ton piquant. “Une masterclass de frustration.”

Retour à la Ligue 2 pour une ASSE en quête de constance après son large succès en Coupe de France face à Écotay. Mais dans la rade dunkerquoise, le navire vert s’est échoué.

Des intentions, mais pas de concrétisation

Malgré une entame active, symbolisée par les tentatives de Cardona (1ʳᵉ) et Davitashvili (13ᵉ), les Verts ont vite sombré dans un faux rythme. Miladinovic a tenté de dynamiser l’entrejeu, sans réussir à déclencher la révolte.

Privé de Boakye et Ferreira, Horneland avait recomposé son onze, lançant El Jamali en pointe. Un choix audacieux, mais peu fructueux pour l'ASSE. “Faire ce magnifique déplacement pour repartir les poches vides…”, ironise Patrick Guillou dans Le Progrès.

Guillou : “Molle au milieu et coulante en défense”

La deuxième période de l'ASSE n’a pas inversé la tendance. Sainté s’est montré plus pressant, touchant la transversale par Davitashvili (47ᵉ) avant de se faire punir sur la seule vraie opportunité nordiste. Bardeli, oublié dans la surface, a profité d’un placement “en roue libre” pour inscrire le but victorieux (74ᵉ).

Guillou parle de "la bande à Tardieu, un brin constipée en attaque, a finalement terminé dans le dur." Il aborde également le manque d’impact dans les zones de vérité. Pour lui, “les absents et le manque d’automatismes n’expliquent pas, à eux seuls, cette cinquième défaite”.

Cette ASSE “manque de personnalité”, estime-t-il, regrettant qu’“à part Tardieu, peu de caractères forts s’expriment sur le terrain”.

Une réaction attendue contre Bastia

Malgré ce revers, les Verts conservent leur deuxième place avant de retrouver Geoffroy-Guichard. Un dernier rendez-vous de l’année face à Bastia pour finir 2025 sur une bonne note.

“Il faudra trouver les bons laxatifs pour faire sauter le bouchon”, lâche Guillou avec humour noir, avant de prévenir : “Sinon, à l’horizon, se profilerait déjà… la fidèle gastro.”

Horneland et ses hommes sont prévenus. Pour rester dans la course à la montée, l'ASSE devra réinjecter intensité, personnalité et efficacité dans le Chaudron.