C'était un secret de polichinelle, David Mimbang ne rejoindra finalement pas l’ASSE. Longtemps annoncé dans le Forez, le milieu camerounais a choisi de s’engager avec le FC Nordsjælland. Après avoir participé à la préparation avec les Verts, un désaccord a finalement précipité son départ. Une issue qui met un terme à plusieurs semaines d’incertitude.

David Mimbang et l’ASSE, c’est finalement une histoire qui ne se terminera pas par une signature. Le milieu camerounais, longtemps annoncé comme une future recrue stéphanoise, a finalement pris une autre direction. Comme annoncé en exclusivité par Peuple-Vert, un désaccord avait conduit à son départ du Forez alors qu’il avait participé à la préparation estivale avec les Verts.

La situation avait alors contraint l’ASSE à revoir ses plans au milieu de terrain. Le club stéphanois s’est finalement tourné vers Elyes Dhaoui pour renforcer son effectif.

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Annoncé à l'ASSE, David Mimbang s’engage avec le FC Nordsjælland

Le dénouement est désormais connu. David Mimbang va poursuivre sa carrière au Danemark. Le milieu camerounais s’est engagé avec le FC Nordsjælland, mettant ainsi définitivement fin aux espoirs de le voir porter le maillot vert.

Le joueur avait pourtant effectué la préparation avec l’ASSE. Son passage dans le groupe stéphanois avait logiquement alimenté les spéculations autour d’une arrivée définitive dans le Forez. Mais les discussions n’ont finalement pas abouti.

Un désaccord est venu bouleverser le scénario. Comme révélé par Peuple-Vert, cette situation a poussé le joueur à quitter Saint-Étienne. Le club a alors dû se réorganiser et trouver une autre solution pour son entrejeu.

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Mimbang déjà prêté en MLS

Le FC Nordsjælland n’a pas simplement recruté David Mimbang pour l’intégrer immédiatement à son groupe. Le milieu camerounais a signé un contrat courant jusqu’en 2031 avec le club danois.

Dans la foulée, il va prendre la direction des États-Unis. Mimbang sera prêté à San Diego en MLS, où il poursuivra son développement avant de revenir, à terme, au FC Nordsjælland.

Pour l’ASSE, cette affaire appartient désormais au passé. Le départ de Mimbang avait obligé les dirigeants stéphanois à accélérer sur une autre piste. C’est finalement Elyes Dhaoui qui a été recruté pour venir renforcer le milieu de terrain des Verts.

Après avoir fait la préparation avec Saint-Étienne, David Mimbang va donc découvrir un nouveau projet, loin du Forez. Son transfert au FC Nordsjælland, accompagné d’un prêt à San Diego, vient surtout refermer un dossier qui aura connu de nombreux rebondissements. Longtemps annoncé à l’ASSE, le Camerounais ne portera finalement jamais le maillot vert en match officiel après quelques minutes lors du premier match contre le FC Bien-Bienne.