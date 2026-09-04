Le feuilleton N'Guessan touche enfin à sa conclusion officielle. Liverpool a bouclé un accord pour le transfert de Djylian N'Guessan en provenance de l'ASSE, mais le jeune attaquant ne rejoindra les Reds qu'en janvier, dans le cadre d'un transfert définitif différé.

Un prêt immédiat au Stade Brestois

En attendant cette signature définitive, le joueur de 18 ans passera le reste de la saison 2026-2027 en prêt au Stade Brestois, club de Ligue 1. Un montage qui permet ainsi à N'Guessan de continuer à évoluer au plus haut niveau français avant de traverser la Manche, tout en respectant les contraintes administratives propres à ce type d'opération impliquant un mineur au sens du football britannique.

Une progression fulgurante au centre Robert-Herbin

Formé au sein de l'académie stéphanoise, Djylian N'Guessan a gravi les échelons jusqu'à s'imposer en équipe première, où il compte déjà 13 apparitions et 1 but inscrit depuis ses débuts en janvier 2025. Un parcours rapide qui confirme le potentiel identifié depuis plusieurs saisons chez ce jeune attaquant issu du centre de formation forézien.

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N'Guessan : Une carrière internationale déjà bien remplie

Sur le plan des sélections nationales, N'Guessan affiche également un CV solide pour son âge. L'attaquant a disputé 7 matchs avec l'équipe de France lors de la Coupe du monde U20 2025, contribuant à la quatrième place obtenue par les Bleuets lors de cette compétition. Il avait auparavant été nommé dans l'équipe type du Championnat d'Europe U17 de l'été précédent, après avoir inscrit 4 buts lors de cette phase finale.

Un profil international déjà bien identifié qui explique l'intérêt porté par Liverpool sur ce jeune talent stéphanois, désormais promis à un avenir en Premier League après ce détour d'une saison par la Ligue 1.

Source : Liverpool FC