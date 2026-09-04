Ian Cathro s'est présenté devant la presse ce jeudi. L'occasion de faire le point sur l'effectif et de revenir notamment sur la fin du mercato de l'ASSE.

Ian Cathro (ASSE) : "Chico Lamba s'est préparé pour le match, il sera candidat pour le groupe. Mahmoud Jaber est prêt à faire partie de l'équipe. Joao Ferreira aussi. Il a eu le feu vert médical.

Et pour Jacob Breum, on surveille sa situation au quotidien et on prendra la décision en fonction.

SOUTENEZ PEUPLE VERT Vous appréciez nos contenus ? Votre abonnement aide à financer un média indépendant consacré à l'ASSE, tout en vous offrant une lecture sans publicité. Sans publicité Lecture plus fluide Média indépendant Dès 2,99 €/mois Je soutiens Peuple Vert

Paul Eymard a fait sa première session d'entraînement avec l'équipe aujourd'hui. C'est une session d'entrainement très légère, donc ça va prendre un peu plus de temps, mais son retour est pour bientôt. J'espère que la semaine prochaine on va pouvoir l'incorporer de plus en plus aux séances collectives.

La situation de Martin Paalberg est un peu différente.Il a été en dehors des terrains depuis un long moment, il va mieux, il commence à intégrer des séances d'entraînement qui sont plus légères, mais son retour à la compétition va prendre un peu plus de temps. C'est un jeune joueur. Il faut qu'on prenne soin de lui le temps qu'il se construise et qu'il évolue. C'est vraiment important pour nous qu'on prennent soin de ce jeune joueur avant de l'exposer à la compétition."

Moins de récupération pour l'ASSE

Ian Cathro (ASSE) : "L'ASSE aura moins de temps de récupération que Montpellier. La programmation du dernier match et celle du prochain ont vraiment mis la priorité pour nous sur la récupération.

C'est vraiment ce à quoi on s'est appliqué depuis notre retour lundi soir, donc c'était vraiment une semaine axée sur la récupération Mais je n'ai pas de problème avec ça. Je sais qu'on a aussi déjà fourni beaucoup de travail de préparation avant cette semaine. Je pense qu'au coup d'envoi samedi, il sera difficile de savoir, de noter une différence de préparation entre les deux équipes."

Cathro veut une ASSE éxigeante en matière de mercato

Ian Cathro (ASSE) : "Je dois dire que je suis très content des recrues qui sont arrivées et du groupe à ma disposition. Si vous n'avez pas vu de latéral gauche débarquer c'est parce que nous n'avons pas trouvé la bonne option, le joueur idéal, si c'était le cas on l'aurais recrute. On a confiance en notre groupe.

Ce que je veux c'est que chaque jour qui passe ici ce soit de plus en plus difficile de recruter le joueur qui pourra nous apporter quelque chose ça voudra simplement dire qu'on travaille très bien avec les joueurs qu'on a à notre disposition et que c'est difficile de trouver le bon profil pour venir compléter l'effectif qu'on a aujourd'hui à notre disposition. Ce sera aussi l'un de nos objectifs, c'est qu'il faudra vraiment être un très bon joueur pour rejoindre l'AS Saint-Etienne."

De la place pour la jeunesse

Ian Cathro (ASSE) : "Les jeunes joueurs auront, quoi qu'il arrive, l'opportunité de se montrer cette saison parce que ça fait partie d'un projet plus large, de recalibrer et de redonner un certain équilibre. On a redonné un visage différent à ce groupe pour qu'il soit prêt à nos attentes et c'est l'objet de chaque entraînement."