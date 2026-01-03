À l’approche du déplacement au Mans pour le compte de la 18ème journée de Ligue 2, samedi à 20h, Eirik Horneland a répondu aux questions des médias en conférence de presse. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Ce n'est pas la meilleure trêve que j'ai vécue. Le match contre Dunkerque était pour moi un match plutôt équilibré. Je pense qu'on aurait pu sortir de cette rencontre avec une victoire. Ensuite contre Bastia, on a certainement été notre pire ennemi avec quelques moments difficiles à jouer qui nous ont coûté les trois points. Ensuite contre Nice, je pense que l'équipe a fait une bonne rencontre. Il va falloir essayer de construire sur ce dernier Match. Ne pas avoir remporté la rencontre contre Bastia nous a mis un peu plus la pression. Il va falloir qu'on se remette sur les bons rails."

L'ASSE veut répondre au Mans

Eirik Horneland (Coach de l’ASSE) : “Le Mans est sur une série impressionnante et je trouve que depuis le début de la saison, ils ont progressé, ils sont encore améliorés, ils sont devenus de plus en plus forts et ils sont aujourd'hui à leur place dans le haut du tableau. C'est justement cette progression qui leur a fait évoluer à ce niveau-là. Ils ont un style de jeu assez clair, un très bon état d'esprit et je me souviens qu'ils ont un jeu offensif assez direct notamment sur sur les phases offensives et c'est assez difficile de gérer cette verticalité. Donc on a évidemment beaucoup de respect pour cette équipe. Je me souviens qu'ils nous avaient battus à Geoffroy Guichard et maintenant c'est à nous de leur répondre...

Comme toujours, nous avons notre propre équipe d'analyse. Nous regardons beaucoup de matchs nous-mêmes dans le domaine technique. On voit les forces et les faibles comme toutes les équipes. On essaie de prendre des avantages de notre style de jeu contre celui de l'adversaire. Comme on le fait habituellement, on les étudie, on regarde beaucoup de leurs rencontres, on regarde comment ils aiment évoluer et ensuite on essaie de dégager leurs forces et leurs faiblesses pour essayer d'en tirer le maximum de profit en appuyant sur nos forces à nous. On a revu cette rencontre, comme les autres matchs précédents, pour voir où sont ses forces et ses faiblesses, pour voir aussi là où nous aussi on avait été bons et perfectibles."