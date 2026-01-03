À quelques heures du choc entre Le Mans et l'ASSE, Patrick Videira s'est présenté en conférence de presse. Le coach du Mans a pu faire le point sur son effectif et a abordé les différents enjeux autour de cette rencontre.

Comme l'ASSE, les joueurs du Mans ont pu bénéficier de quelques jours pour souffler durant les fêtes de fin d'année. "Cela a été important, mentalement, psychologiquement, de pouvoir aussi passer du bon temps en famille, avec les enfants, c'est toujours important. Mais voilà, comme je leur ai dit dès le retour, on a une deuxième partie de saison et il faut rester focus sur ça et de pouvoir faire une très belle deuxième partie de saison".

"Bienvenue aussi aux supporters stéphanois."

Patrick Videira (coach du Mans) sur le match : "On peut dire que c’est un match plus prestigieux, c’est vrai. C’est aussi quelque chose de fantastique à vivre. On voulait se donner la possibilité de jouer un match du haut de tableau. Pour cela, il fallait réaliser un carton plein au mois de décembre, et nous avons su le faire. Demain, le stade Marie-Marvingt sera plein, à guichets fermés, ce qui correspond aussi à ce que souhaitait le président.

On espère que nos supporters seront présents, avec leurs écharpes sang et or, c’est important. Bienvenue également aux supporters stéphanois. C’est un club mythique, on sait qu’il se déplace toujours en nombre. Il y avait une ambiance fantastique il y a quelques mois lorsque nous sommes allés chez eux. On espère retrouver la même atmosphère et offrir un très beau match demain."

Patrick Videira (coach du Mans) sur l'ASSE : "L’ASSE représente un club mythique. Aujourd’hui, c’est l’un des clubs phares du championnat de France. Tout le monde connaît Saint-Étienne. Nous avions réalisé un exploit au match aller en allant gagner là-bas, et nous avons la volonté de faire la même chose demain. C’est une équipe taillée pour pouvoir monter en Ligue 1 la saison prochaine.

Ils possèdent des joueurs offensifs de très haut niveau. Offensivement, c’est sans doute la meilleure équipe de ce championnat. Après, je le répète à mes joueurs : individuellement, nous sommes peut-être moins forts, mais nous devons toujours nous appuyer sur notre force collective. On espère surtout prendre du plaisir et en donner."

Le coach du Mans parle du jeu de l'ASSE

Patrick Videira (Le Mans) : "C’est une équipe qui aime avoir la possession. Aujourd’hui, c’est la meilleure formation du championnat dans ce domaine. Elle aime le ballon, travaille beaucoup à l’intérieur du jeu et cherche aussi à isoler ses joueurs de couloir, qui possèdent de grandes qualités individuelles. Il y a beaucoup de dédoublements, beaucoup de présence dans la surface, et différentes animations offensives."

"Cela reste une très belle équipe du championnat. Comme tout le monde, elle a aussi des failles, tout comme nous. Nous avons identifié certaines choses à la vidéo, notamment en revoyant le match aller. Leur entame de rencontre est souvent très forte. Il faudra répondre présent dès le début. À Geoffroy-Guichard, ils se créent une situation de but dès la première minute. Il faudra éviter de les nourrir sur la moindre erreur technique. Ce sera essentiel."