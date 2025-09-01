En cette fin de mercato, le Paris FC frappe fort. Le club francilien a ciblé Lucas Stassin, l’attaquant belge de l’AS Saint-Étienne, et se montre particulièrement confiant quant à la concrétisation du deal. L’ASSE pourrait bien céder face à une offre de taille.

Recruté l’été dernier en provenance de Westerloo, Lucas Stassin a rapidement trouvé sa place dans l’effectif de l’ASSE. Avec 12 buts inscrits en 29 matches de Ligue 1 la saison passée, l’attaquant belge s’est imposé comme l’un des joueurs les plus réguliers et décisifs du club forézien. Sa capacité à se démarquer, à attaquer les espaces et à conclure avec sang-froid en a fait un élément indispensable du système d'Eirik Horneland. Naturellement, son profil attire les regards et les convoitises, surtout d’équipes en quête de puissance offensive.

Mercato : une offre XXL du Paris FC pour Stassin

Déterminé à se renforcer, le Paris FC a décidé d’accélérer sur le dossier Stassin. Selon les informations de l'Equipe, le club de la capitale a proposé 26 millions d’euros, assortis de 3 millions d’euros de bonus. Une somme colossale pour un club comme l’ASSE, habitué à gérer son mercato en équilibrant ambition sportive et nécessité économique. Plus encore, le Paris FC aurait déjà trouvé un accord avec le joueur sur les bases d’un contrat, preuve de son avance dans ce dossier brûlant.

L’ASSE face à un choix difficile, le Paris FC confiant

Du côté des Verts, la tentation est grande d’accepter une telle offre. En cédant Lucas Stassin, le club réaliserait une plus-value importante et dégagerait des moyens financiers conséquents. Mais ce départ laisserait aussi un vide considérable dans l’attaque stéphanoise. Eirik Horneland et son staff devraient alors repenser leur animation offensive et trouver des solutions rapides pour compenser l’absence de leur buteur belge.

Le Paris FC, lui, avance sereinement. Les dirigeants franciliens se montrent très confiants quant à la conclusion du deal avant la fermeture du mercato selon les informations de Footmercato. Leur ambition est claire : ajouter un élément décisif à leur ligne d’attaque pour viser plus haut cette saison. Si l’ASSE venait à céder, Stassin porterait un coup dur aux Verts, tout en offrant un formidable renfort à l’écurie parisienne.

À quelques heures de la clôture du marché des transferts, la balle est dans le camp des dirigeants stéphanois. Entre enjeux financiers et ambitions sportives, le futur de Lucas Stassin pourrait bien se décider très rapidement. Et le futur dépendra très probablement de son remplaçant...