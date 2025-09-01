Selon L’Équipe, le Paris FC a transmis ce lundi une offre spectaculaire à l’AS Saint-Étienne pour recruter Lucas Stassin. Montant proposé : 26 M€ plus 3 M€ de bonus. La balle est désormais dans le camp des Verts.

Le Paris FC veut frapper fort avec Stassin

À quelques heures de la clôture du mercato, le Paris FC tente un coup de poker. Le club de Ligue 2, ambitieux et désireux de renforcer son secteur offensif, a formulé une offre de 26 M€ assortie de 3 M€ de bonus pour enrôler Lucas Stassin.

À seulement 20 ans, l’attaquant belge est l’un des grands espoirs de l’ASSE. Arrivé l’an passé en provenance d’Anderlecht, il a marqué 12 buts et délivré 4 passes décisives en Ligue 1 malgré une saison compliquée collectivement.

L’ASSE face à un choix stratégique

Sous contrat jusqu’en 2028, Stassin est considéré comme une pièce centrale du projet stéphanois. Les dirigeants n’ont cessé de répéter qu’ils ne céderaient leur buteur qu’en cas d’offre impossible à refuser.

La proposition du Paris FC, à hauteur de 29 M€ potentiels, répond-elle à ce critère ? Rien n’est encore acté. Mais l’ASSE se retrouve face à un dilemme : conserver son attaquant phare pour viser la remontée immédiate… ou accepter une somme considérable qui pourrait bouleverser ses plans financiers.

Dernières heures décisives

Alors que le mercato s’achève à 20h, le feuilleton Stassin pourrait connaître un dénouement spectaculaire. Du côté du joueur, l’envie de franchir un cap est réelle. Reste à savoir si l’ASSE tiendra sa ligne de fermeté ou si le Paris FC réussira son pari audacieux.

Le sprint final est lancé. La pression s'annonce insoutenable !