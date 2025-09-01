À quelques heures de la fin du mercato, le dossier Pierre Ekwah s’invite de nouveau dans l’actualité stéphanoise. Si l’ASSE ferme toujours la porte, Levante et les Glasgow Rangers n’ont pas dit leur dernier mot.

Recruté définitivement cet été pour 6 M€ en provenance de Sunderland, Pierre Ekwah ne figurait pas parmi les joueurs que l’ASSE envisageait de vendre en cette fin de mercato. Recruté pour être l'une des pièces importantes du système d’Eirik Horneland, l’ancien Nantais semblait devoir s’inscrire dans la durée.

Mais comme Lucas Stassin, le milieu de 23 ans a fait part de son envie de quitter un club relégué en Ligue 2 et ne cache pas ses ambitions de poursuivre sa progression à l’étranger. Il n'a pas rejoint l'entrainement depuis la reprise.

Levante tente sa chance

Le club espagnol de Levante a envoyé deux offres. Le pensionnaire de Liga souhaite densifier son entrejeu et voit en Ekwah un profil idéal pour renforcer son collectif. Levante n'a pour l'heure pas renoncé et insiste.

Les Rangers observent la situation

À ce dossier espagnol s’ajoute désormais une piste écossaise. Les Glasgow Rangers surveillent attentivement l’évolution de la situation et pourraient entrer en contact avec Saint-Étienne dans les prochaines heures. Le club écossais doit toutefois gérer un départ dans son effectif avant de pouvoir passer à l’offensive. Pas simple vu le timing serré.

L’ASSE reste inflexible

Du côté stéphanois, le message reste clair : Pierre Ekwah n’est pas à vendre, sauf offre jugée impossible à refuser. À quelques heures de la clôture du mercato, les dirigeants ne veulent pas affaiblir un effectif déjà sous pression.

Mais face à la persistance de Levante et à l’intérêt grandissant des Rangers, le feuilleton Ekwah pourrait bien s’inviter dans le sprint final du marché estival.

