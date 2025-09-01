Frustré par le nul concédé face à Montpellier (1-1), Sébastien Joseph dresse un bilan lucide à une semaine de la reprise. Le technicien de l'ASSE attend davantage de rigueur de la part de ses joueuses pour entamer le championnat dans les meilleures conditions.

Au terme d’un match amical accroché face à Montpellier (1-1), l’entraîneur des Vertes n’a pas mâché ses mots. Si l’ASSE féminine reste invaincue en préparation, Sébastien Joseph regrette un trop grand nombre d’erreurs évitables. « Je trouve qu’on a commis trop d’erreurs techniques sur des ballons simples et qu’on s’est beaucoup compliqué la vie. On doit avoir beaucoup plus de maîtrise dans le jeu. »

Le coach stéphanois souligne pourtant une belle action collective sur l’unique but inscrit par ses joueuses : « Le but qu’on met contre Montpellier est bien amené mais il y a tellement de coups qu’on a mal joués avant que ça reste frustrant. On a concédé trop d’occasions ce soir. » Un constat amer qui témoigne des exigences du staff avant la reprise contre Nantes.

Sébastien Joseph : « Une erreur technique, pas dramatique »

Le but encaissé à la 54e minute est venu sanctionner une mauvaise relance de Chloé Tapia. Une erreur isolée, mais coûteuse. Le coach relativise cependant : « Aujourd’hui, c’est une erreur technique de notre part qui provoque ce but mais ce n’est pas grave à la limite. Je préfère que ce genre de choses arrive sur les matches amicaux car ils servent aussi à tenter. »

Il insiste sur la différence avec la semaine précédente face à Thonon : « Celui de la semaine dernière m’a plus dérangé parce qu’on a manqué de concentration et d’engagement en début de match. C’est moins normal surtout contre une équipe d’une division inférieure. » Ce sens du détail et cette exigence sont révélateurs de l’ambition du groupe.

Un bilan invaincu à relativiser avant Nantes

Cinq matchs, aucune défaite. D’un point de vue comptable, la préparation des Vertes est réussie. Mais le contenu reste à améliorer selon leur entraîneur : « C’est bien de finir ces cinq rencontres sans défaite. Malgré tout, il y a quelques matches comme celui de ce soir qui sont frustrants. »

Avec un effectif renouvelé, le collectif est encore en construction : « Mais, il y a une confiance à remettre en place et il y a beaucoup de nouvelles joueuses. Dans le jeu on est encore loin de ce qu’on doit produire mais ça reste correct pour une reprise. »

Quant au onze de départ, quelques indices ont pu être aperçus vendredi : « L’idée est forcément de tendre vers des temps de jeu qui ressemblent à ce qu’on attend pour la première journée la semaine prochaine. Il y avait malgré tout quelques absences ce soir. »

Rendez-vous est donné samedi prochain face au FC Nantes pour savoir si les ajustements portés par Sébastien Joseph porteront leurs fruits dès l'entame du championnat.