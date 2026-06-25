L'été s'annonce mouvementé pour l'ASSE. Après avoir réglé le dossier du coach, les Verts peaufinent en ce moment même les contours du staff qui encadrera le groupe stéphanois pour la saison à venir. Un ancien stéphanois va d'ailleurs en faire partie.

Le passage d'Eliaquim Mangala à l'ASSE n'a pas marqué les esprits. Débarqué à l'hiver 2022 pour une opération maintien, l'ancien défenseur central de Manchester City n'avait pas pu empêcher la révélation stéphanoise en deuxième division. Son aventure en Vert n'est donc pas restée dans les annales. Pour autant, il devrait se montrer sous un autre rôle très prochainement.

Eliaquim Mangala officialise son départ

Sous contrat avec le club bolivien d'Oriente Petrolero, Eliaquim Mangala a annoncé son départ aux fans sur sa page Instagram : "Chers supporters, j'ai pris la décision de quitter Oriente Petrolero.

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Ce que j'aime dans le football, c'est qu'il nous emmène là où nous n'aurions jamais imaginé aller. Une chose que je répétais souvent ici : quelle ambiance ! Je crois que cela résume tout. Je garderai en moi la passion que vous transmettez depuis les tribunes et au-delà. Oriente, c'est la passion. J'espère que le club retrouvera la place qu'il mérite, et je suis convaincu que son glorieux passé refera surface.

Je suis reconnaissant envers mes coéquipiers, le staff technique et toutes les personnes que j'ai rencontrées au club.

Aux jeunes de Bolivie : croyez en vous et soyez ambitieux. Il y a du talent ici.

Je remercie ce sport de m'avoir fait découvrir le plus grand club de Santa Cruz — le plus grand de Bolivie — et je promets de garder un petit morceau de vert dans mon cœur. 💚"

Retour à l'ASSE

Eliaquim Mangala va toutefois quitter un club en Vert pour un autre. Disposant d'une bonne relation avec le nouveau coach Ian Cathro depuis leur collaboration à Estoril, l'ancien international français est revenu dans l'esprit de l'Ecossais ces derniers jours. Comme annoncé par La Voix des Verts, l'idée était bien de faire revenir Eliaquim Mangala dans le Forez.

Une information que nous sommes en mesure de vous confirmer. En effet, une intégration au staff en tant que second adjoint est prévue. Eliaquim Mangala va donc faire son retour à l'ASSE sous une autre casquette. Après Bryant Lazaro, Ian Cathro tient donc un nouvel adjoint. De quoi étoffer son staff avec un homme d'expérience.