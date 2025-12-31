Raykkonen reste un nom peu connu, mais de plus en plus cité du côté de l'Europe. À l’étranger comme en France, son profil commence à circuler, notamment du côté de l’AS Saint-Étienne. Bien que l'intérêt présumé de l'équipe des Verts ne constitue pas encore un dossier concret, il répond à une stratégie claire : celle de dirigeants recherchant des talents jeunes, avec potentiel d'évolution et encore abordables financièrement, sous réserve d'un environnement favorable.

La situation actuelle de Raykkonen explique cette attention mesurée. Formé au Goiás (Série B brésilienne), le joueur a récemment signé son premier contrat professionnel jusqu’en 2027, preuve d’une volonté du club brésilien de sécuriser un actif identifié. Ce choix intervient après plusieurs critiques locales sur la gestion des jeunes talents, souvent laissés libres ou prêtés sans réelle compensation. Dans ce cadre, Raykkonen apparaît comme un cas à part, protégé juridiquement, mais encore loin de représenter une solution durable au plus haut niveau.

Depuis plusieurs mois, son parcours se poursuit à l'Internacional (Série A brésilienne), dans un rôle hybride. Les dernières analyses de la presse brésilienne décrivent un joueur qui navigue entre l'équipe professionnelle et la réserve, sans continuité réelle en match officiel (8 apparitions chez les pros pour 141 minutes jouées). Le constat est clair : Raykkonen n’est ni mis de côté, ni pleinement intégré. Il progresse, mais sans franchement exploser, dans un environnement où la concurrence est bien présente.

Raykkonen, un profil encore en construction

Cette situation explique et influence la situation actuelle du joueur. À 17 ans, Raykkonen conserve un potentiel certain, mais son exposition reste limitée par un Celso Roth (coach de l'Internacional - notre photo). Son temps de jeu irrégulier empêche toute valorisation immédiate, aussi bien sportive que financière. Pour l’Internacional, qui accueille le joueur en prêt, la priorité reste la gestion globale de l’effectif. Tous les jeunes ne peuvent être exposés, même lorsque leur adaptation est jugée correcte. Raykkonen fait partie de ces profils.

Pour Goiás, le dilemme est réel. Le joueur est sous contrat, mais son développement exige un cadre clair et du temps de jeu. Un retour au club formateur reste possible, tout comme une nouvelle destination si une offre cohérente se présente. À ce stade, rien n’indique une volonté de vente immédiate, mais les options restent ouvertes.

Pourquoi l’ASSE observe ce type de joueur

C’est dans ce contexte que l’AS Saint-Étienne pourrait se positionner. Le profil de Raykkonen correspond à une logique bien identifiée à Saint-Étienne : anticiper, plutôt que payer le prix fort. Jeune, encore malléable, issu d’un championnat historiquement vendeur vers l’Europe, il représente un pari de développement plus qu’un renfort prêt à l’emploi.

En Ligue 2, ce type de recrutement impose des précautions. Raykkonen ne serait pas un joueur appelé à porter immédiatement le projet sportif. Il entrerait dans une rotation, avec un temps d’adaptation nécessaire, tant sur le plan physique que tactique. C’est précisément ce cadre qui manque aujourd’hui à son parcours brésilien. Un club structuré, capable d’offrir des repères clairs, pourrait accélérer son évolution. Un profil qui rappelle celui de Joshua Duffus, talent à polir qui rongeait son frein à Brighton avant de filer, avec réussite, du côté de l'ASSE !

À ce stade, il serait excessif de parler de négociations ou de piste avancée. Aucun signal clair ne va dans ce sens. En revanche, l’ensemble des éléments disponibles permet d’affirmer que Raykkonen coche plusieurs critères surveillés par les cellules de recrutement européennes. Son nom circule, son statut reste flou, et sa marge de progression demeure intacte.

Pour l’ASSE, la question n’est donc pas l’urgence, mais le timing. Dans un projet de reconstruction maîtrisée, ce type de profil s’inscrit davantage dans une projection à moyen terme que dans une réponse immédiate aux enjeux sportifs. Et pourtant, Raykkonen pourrait tout à fait représenter une surprise de ce mercato hivernal, lui dont le prêt à l'Internacional se termine le 31 janvier prochain...