La RD Congo s’est qualifiée avec autorité pour les huitièmes de finale de la CAN, après sa large victoire 3-0 face au Botswana. Un succès marqué par le premier but de Nathanaël Mbuku, ancien joueur de l’ASSE, et un doublé de Gaël Kakuta. Dylan Batubinsika, défenseur de l’AS Saint-Étienne, est resté sur le banc.

Face au Botswana, les Léopards ont répondu présents. Sérieux. Maîtrise collective. Efficacité offensive. Tous les ingrédients étaient réunis.

Un ancien de l’ASSE buteur pour la RD Congo

Nathanaël Mbuku a ouvert le score. L’ancien Stéphanois a parfaitement conclu un service de Gaël Kakuta. Une action limpide. Mbuku confirme sa montée en puissance dans cette CAN. L’ailier, passé par l’ASSE, a montré sa vivacité et sa justesse technique. Un but qui a lancé définitivement la RD Congo vers la qualification.

Gaël Kakuta a ensuite pris ses responsabilités. Juste avant la pause, le joueur de Montpellier a transformé un penalty sans trembler. Un geste sûr. Une frappe placée. Le break était fait. Le Botswana, dépassé, n’a jamais su réagir. La RD Congo a géré. Puis accéléré en seconde période.

Kakuta s’est offert un doublé après la pause. Une nouvelle action collective bien construite. Une défense adverse prise de vitesse. L’ancien joueur d’Amiens a parfaitement ajusté le gardien. 3-0. Le match était plié. La qualification en poche. Une prestation complète du meneur de jeu congolais, leader technique et mental de cette sélection.

Batubinsika n’a pas joué une minute dans cette CAN

Derrière, le sélectionneur a fait tourner. Mais Dylan Batubinsika n’est pas entré en jeu. Le défenseur central de l’ASSE est resté sur le banc. Un choix sans conséquence sportive. La qualification étant acquise, la gestion de l’effectif primait. Batubinsika reste néanmoins un élément important de cette sélection congolaise.

La RD Congo termine deuxième et attend son adversaire.

Grâce à ce succès, la RD Congo termine deuxième de son groupe avec 7 points. Le même total que le Sénégal. Une performance solide sur l’ensemble de la phase de poules. Les Léopards poursuivent donc l’aventure. Ils affronteront le premier du groupe E au prochain tour.

Cette place est actuellement occupée par l’Algérie. Les Fennecs possèdent trois points d’avance sur le Burkina Faso. Ils doivent encore disputer leur troisième et dernier match de poule. L’identité de l’adversaire sera donc connue très prochainement. Un choc potentiel en perspective.