La première partie de saison de l’ASSE a laissé une impression d’inachevé. Positionnés loin de leurs objectifs initiaux, les Verts abordent la trêve hivernale avec l’obligation de corriger plusieurs déséquilibres pour rester crédibles dans la course à la montée. L’année 2026 doit marquer un tournant, sous peine de voir les ambitions s’étioler. Entre ajustements d’effectif, retours attendus et quête de stabilité, plusieurs leviers apparaissent décisifs pour la suite de la saison.

La situation actuelle ne relève pas d’un simple manque de réussite. Elle découle d’un ensemble de choix sportifs encore imparfaitement assumés. L’effectif, jugé trop dense à l’automne, a souvent brouillé les hiérarchies internes. Les compositions ont varié, les rôles ont évolué, sans qu’une ossature claire ne s’impose. À ce stade, l’ASSE paye une première moitié de championnat marquée par une irrégularité persistante, aussi bien dans le jeu que dans les résultats. La trêve offre donc une opportunité rare de remettre de la cohérence dans le projet, à condition d’agir vite et avec méthode.

Mercato : clarifier avant de reconstruire

Le premier chantier de l'ASSE concerne la gestion de l’effectif. Plusieurs joueurs apparaissent désormais en décalage avec les orientations prises par Eirik Horneland. Des situations individuelles, comme celles d’Yvann Maçon ou de Dylan Batubinsika, symbolisent un besoin de clarification rapide. Leur avenir semble s’écrire loin du Forez, autant pour relancer leurs trajectoires que pour alléger un groupe devenu difficile à gérer.

Ce dégraissage ne répond pas uniquement à une logique comptable. Il doit permettre de redonner de la lisibilité au vestiaire et d’ouvrir des espaces de progression aux jeunes éléments. En réduisant le nombre de joueurs en concurrence directe, le staff espère renforcer l’adhésion collective autour d’un objectif clairement identifié. À ce jour, la montée reste affichée, mais elle manque encore de traduction concrète sur le terrain.

Mercato : cibler les manques structurels

Une fois ce travail effectué, le recrutement pourra s’orienter vers des besoins précis. Le secteur du milieu de terrain concentre les principales attentes. L’absence de Pierre Ekwah a mis en lumière un déficit d’impact et de protection devant la défense. Les solutions internes n’ont pas permis d’installer un équilibre durable dans l’entrejeu. Le recrutement d’un milieu défensif de métier apparaît donc comme une priorité pour la phase retour.

Le flanc gauche de la défense reste également sous surveillance. Si certaines options ont été utilisées, les blessures récurrentes ont empêché une vraie concurrence de s’installer. Le club étudie la possibilité d’attirer un profil plus fiable afin de sécuriser ce couloir sur la durée. Ces ajustements ciblés doivent éviter les corrections permanentes observées depuis le début de saison.

Retours attendus et quête de stabilité défensive pour l'ASSE

Le retour de Chico Lamba constitue l’un des éléments les plus attendus de ce début d’année. Son absence a pesé sur l’organisation défensive, privée de vitesse et de lecture du jeu. Sa disponibilité doit offrir davantage de continuité à une arrière-garde souvent recomposée par nécessité. Plus largement, l’ASSE doit stabiliser son onze de départ pour retrouver des repères collectifs.

La multiplication des ajustements défensifs a fragilisé l’équipe, tant dans les automatismes que dans la gestion des temps faibles. En Ligue 2, la maîtrise technique ne suffit pas sans une base solide. La seconde partie de saison dira si l’ASSE parvient à corriger ces déséquilibres. Une chose est certaine : sans stabilité et sans choix forts dès janvier, le risque d’une nouvelle saison frustrante reste bien réel.