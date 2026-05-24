Deux dossiers contractuels vont agiter le mercato estival des Verts. Entre l'avenir incertain de Djylian N'Guessan et la question Maxime Bernauer, l'ASSE a des décisions cruciales à prendre avant que l'été ne file entre les doigts.

Cet été, l'AS Saint-Étienne va devoir gérer deux dossiers chauds en interne, loin du bruit des recrues et des arrivées potentielles. Deux joueurs de l'effectif professionnel entrent dans la dernière année de leur contrat, et leur avenir pourrait peser lourd dans la construction du projet stéphanois — qu'il se joue en Ligue 1 ou en Ligue 2.

N'Guessan, le jeune du Forez en sursis

Le premier dossier est sans doute le plus sensible. Djylian N'Guessan, formé à l'Académie stéphanoise depuis son plus jeune âge, vit une saison difficile, émaillée de blessures à répétition qui ont freiné son développement. Mais l'attaquant a retrouvé du temps de jeu en fin de saison dans un rôle de supersub, confirmant l'intérêt que lui portent les scouts du championnat. Le joueur fêtera ses 18 ans le 30 août prochain, et sa précocité lui confère une valeur marchande réelle : Transfermarkt l'estime à 5 millions d'euros.

Le problème ? Les discussions autour d'une prolongation sont au point mort. Et dans ce contexte, deux scénarios se dessinent. Soit l'ASSE parvient à convaincre son poulain de s'inscrire dans le projet et de parapher un nouveau bail. Soit le club se résout à écouter les offres du marché cet été plutôt que de voir N'Guessan filer libre dans un an. Cette seconde option représenterait un vrai gâchis sportif et financier pour un club qui a investi des années dans sa formation.

Laisser partir libre un attaquant de ce profil, façonné dans le Forez depuis l'enfance, serait un aveu d'échec difficile à avaler pour les supporters. La direction doit trancher rapidement.

Bernauer, le retour inattendu d'un soldat à l'ASSE

L'autre dossier est d'une nature différente, mais tout aussi structurant. Maxime Bernauer, qui soufflera ses 28 bougies le 1er juillet, entre lui aussi dans la dernière année de son contrat. La première partie de saison avait été un calvaire : blessure, manque de rythme, doutes sur sa place dans le groupe. Sa situation semblait scellée.

Mais le nouvel staff lui a redonné sa chance, et Bernauer l'a saisie. Face à Rodez en playoff, aligné aux côtés de Julien Le Cardinal — retrouvailles avec son ancien partenaire du Paris FC —, il a rendu sa meilleure copie de la saison. Décisif, appliqué, libéré. De quoi relancer sérieusement le débat sur son avenir.

La montée ou le maintien en Ligue 2 changera tout. En Ligue 1, un Bernauer en forme a toutes les cartes pour se négocier un nouveau contrat. En Ligue 2, le club pourrait être tenté de récupérer un transfert plutôt que de le voir partir libre l'année suivante.

Dans les deux cas, la direction ne peut plus se permettre de tergiverser. Le mercato estival sera agité au Forez — et les dossiers internes risquent bien d'en être les premiers chapitres.