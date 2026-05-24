À quelques jours du barrage entre l’ASSE et Nice, Aïmen Moueffek s’est présenté devant les médias pour évoquer cette double confrontation capitale. Le milieu stéphanois a affiché un discours calme, mais aussi très ambitieux face à un adversaire qu’il juge fragilisé mentalement.

L’ASSE connaît désormais son adversaire : ce sera l’OGC Nice. Une affiche prestigieuse pour tenter de retrouver la Ligue 1. Interrogé par EVECT après l’officialisation de ce barrage, Aïmen Moueffek a immédiatement affiché une forme de sérénité. "On n’avait pas forcément les yeux sur l’équipe qu’on allait affronter. Le plus important pour nous, c’est de rester concentrés sur nous-mêmes." Un discours volontairement tourné vers le collectif après une qualification extrêmement tendue contre Rodez.

Le milieu stéphanois estime d’ailleurs que les quelques jours supplémentaires avant la double confrontation pourraient devenir un véritable avantage pour les Verts. "Ça nous permet de récupérer mais aussi de bien travailler ces deux rencontres." Après une fin de saison sous très forte pression, Moueffek reconnaît que le groupe avait besoin de souffler mentalement autant que physiquement. "Les fins de saison à enjeu sont compliquées pour tout le monde. Il y a beaucoup de fatigue dans les corps mais aussi dans les têtes."

Moueffek voit Nice en difficulté mentale

Mais c’est surtout lorsqu’il évoque l’état psychologique de Nice que le Stéphanois livre le message le plus important. Lui-même passé par des saisons compliquées avec l’ASSE, Moueffek pense reconnaître certains signaux inquiétants chez les Niçois. "Quand une équipe est malade, quand elle enchaîne les défaites, on sait ce que c’est. C’est difficile de relever la tête quand on est sous l’eau." Une déclaration qui ne passera probablement pas inaperçue du côté de la Côte d’Azur...

Le milieu des Verts va même plus loin en expliquant que Saint-Étienne devra profiter de cette fragilité. "C’est bon pour nous. On va essayer de s’appuyer là-dessus pour aller chercher les deux victoires." Un discours offensif qui contraste avec le calme affiché par le groupe stéphanois ces derniers jours. Car malgré la souffrance vécue contre Rodez et la qualification obtenue aux tirs au but, l’ASSE semble conserver beaucoup de confiance en interne.

L’expérience des barrages pour guider le groupe

Aïmen Moueffek fait aussi partie des joueurs ayant déjà vécu une montée avec Saint-Étienne dans un contexte à enjeu. Une expérience qu’il tente aujourd’hui de transmettre au vestiaire. "On sait que ce n’est pas facile, surtout pour les têtes. On essaie d’apporter notre expérience au groupe." Le joueur assure toutefois que tout le vestiaire reste pleinement impliqué avant cette confrontation décisive.

Concernant la qualification acquise contre Rodez, Moueffek refuse enfin de retenir la difficulté du scénario. "Le plus important, c’est qu’on ait gagné." Pour lui, la dynamique reste positive malgré la fatigue accumulée. "On reste sur cette victoire et sur ce bon mood." Un état d’esprit que l’ASSE tentera désormais de conserver avant l’un des rendez-vous les plus importants de sa saison.