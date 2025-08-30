À trois jours de la fin du mercato, l’ASSE doit encore gérer plusieurs dossiers sensibles, entre prêts de jeunes joueurs, départs attendus d’indésirables et convoitises pour ses éléments majeurs. La direction stéphanoise s’apprête à vivre une fin d’été agitée.

Après avoir considérablement renforcé son effectif avec les arrivées de Mahmoud Jaber, Chico Lamba ou encore Joao Ferreira, l’ASSE souhaite désormais rééquilibrer son groupe. Dans ce contexte, plusieurs jeunes pourraient partir en prêt.

C’est le cas de Ben Old, dont le départ semble le plus avancé. L’ailier néo-zélandais revient d’une grave blessure et peine à enchaîner les titularisations. Un prêt apparaît comme la meilleure solution pour lui permettre de retrouver du rythme et de franchir un cap. Autre argument, et non des moindres : son départ libérerait une place d’extracommunautaire et offrirait plus de temps de jeu à N’Guessan et El Jamali. Si trois clubs de Ligue 2, dont Guingamp, se sont renseignés, l’ASSE privilégie un départ à l’étranger. La Belgique est une piste crédible, puisque Charleroi suit attentivement le joueur. Eirik Horneland, ne l'a pas convoqué pour le match contre Grenoble ce samedi, une absence annoncée comme un choix par le club !

Autre cas similaire : Igor Miladinovic. Le jeune milieu est également sur la liste des prêts, même si rien n’est encore finalisé. Enfin, la situation de Issiaka Touré, quatrième gardien dans la hiérarchie, est en discussions. Un départ temporaire du portier de 20 ans est envisagé, même si aucun accord concret n’a encore été trouvé.

Batubinsika et Maçon, deux indésirables toujours là

Parmi les joueurs poussés vers la sortie, Dylan Batubinsika et Yvann Maçon attendent toujours une porte de sortie. Le premier a déjà refusé des offres venues de Turquie et du Moyen-Orient, tandis que ses pistes en Grèce et en Israël ont capoté. À trois jours de la clôture, le défenseur congolais espère signer au Portugal où Rio Ave s'est manifesté !

De son côté, Yvann Maçon vit une période compliquée. Recalé à la visite médicale par le Servette FC, il reste déterminé à trouver un nouveau projet. L’intérêt de l’AEK Athènes, révélé par Foot Mercato, pourrait relancer son dossier. Reste à savoir si l’ASSE assouplira sa position pour faciliter ce départ. La Turquie est aussi intéressée pour l'international guadeloupéen.

Mercato ASSE : Davitashvili, Ekwah et Stassin dans l’attente

La direction stéphanoise doit aussi composer avec la situation de plusieurs joueurs convoités. Parmi eux, Zuriko Davitashvili joue le jeu malgré son envie de partir. L’international géorgien, revenu dans le rang après une préparation mouvementée, attire notamment Besiktas et West Ham.

Même scénario pour Pierre Ekwah, qui a refusé de s’entraîner et compliqué sa propre situation. Son comportement rebute les clubs intéressés et rend un transfert avant le 1er septembre peu probable.

Enfin, le cas Lucas Stassin s’annonce comme le feuilleton de cette fin de mercato. Le Belge est suivi par plusieurs clubs de Ligue 1 et d’Europe, dont Rennes, Wolverhampton, West Ham, Brentford et Stuttgart. Selon l'équipe, Brentford se lance sur l'attaquant belge . L’ASSE a montré sa fermeté tout l’été, mais la pression du joueur et de son entourage pourrait accélérer les choses. Les prochains jours s’annoncent décisifs et mouvementés. C'est le dossier chaud de ces trois derniers jours, encore plus après les déclarations de Rudi Garcia, sélectionneur de la Belgique.

N’Guessan et Bouchouari : deux dossiers brûlants

La direction stéphanoise doit aussi gérer les convoitises pour ses jeunes talents. Djylian N’Guessan, buteur de 17 ans très performant avec les sélections françaises, a vu une offre de 7,5 millions d’euros être refusée. Le club souhaite prolonger son contrat, mais les discussions s’avèrent délicates. L’historique des négociations avec son entourage laisse craindre un nouveau bras de fer, d’autant que des clubs de Bundesliga surveillent de près sa progression.

Autre dossier sensible : Benjamin Bouchouari. Le milieu marocain garde une préférence pour la Liga, mais reste attentif à d’autres opportunités. Si une offre satisfaisante arrive, l’ASSE pourrait céder, malgré la volonté d’Horneland de le conserver. En cas de départ mais pas que, le nom d’Enzo Bardeli (Dunkerque) a déjà été évoqué pour lui succéder.

Une fin de mercato sous tension pour l’ASSE

Le marché stéphanois s’annonce animé jusqu’à la dernière minute. Si le gros du recrutement est déjà effectué, l’ASSE doit encore ajuster son effectif entre prêts, départs d’indésirables et éventuelles ventes de cadres. La direction se veut ferme mais pragmatique : ne pas surcharger le groupe et conserver un effectif compétitif, tout en gérant les pressions du marché.

À trois jours du gong final (lundi 1e septembre à 20h), une chose est sûre : le Mercato ASSE n’a pas encore livré toutes ses vérités. Les supporters devront s’attendre à quelques rebondissements de taille.