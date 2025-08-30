L’ailier de l’ASSE, Zuriko Davitashvili, figure dans la liste de Willy Sagnol pour affronter la Turquie et la Bulgarie en qualifications pour la Coupe du Monde.

L’international géorgien continue d’enchaîner les convocations sous le maillot national. Sans surprise, Willy Sagnol a retenu Davitashvili dans un groupe de 24 joueurs pour un double rendez-vous capital : la réception de la Turquie, le 4 septembre à Tbilissi, puis celle de la Bulgarie le 7 septembre. Deux matches qui pèseront lourd dans la course à la qualification pour le Mondial.

Davitashvili, un pilier du système de Sagnol

Arrivé cet été à l’ASSE, Davitashvili confirme son statut en sélection. Depuis plusieurs mois, il est devenu l’un des hommes de confiance de Willy Sagnol sur le couloir gauche. Sa vitesse, sa capacité à éliminer et son volume de jeu en font un atout précieux dans un effectif géorgien en pleine progression. À seulement 23 ans, le joueur stéphanois compte déjà plus de 30 sélections et s’affirme comme un cadre de cette génération ambitieuse.

Pour Saint-Étienne, voir Davitashvili s’illustrer sous le maillot de sa sélection est une double opportunité. D’un côté, cela valorise l’image du club, qui compte dans ses rangs un joueur régulier des grandes compétitions internationales. De l’autre, c’est une occasion pour le joueur de gagner en expérience et de rapporter cette confiance au Forez. Les Verts savent qu’ils misent sur un élément capable de hausser son niveau face aux grandes nations européennes.

Des échéances cruciales pour la Géorgie

Ces deux rencontres s’annoncent décisives. La Turquie reste favorite du groupe, tandis que la Bulgarie cherchera à jouer les trouble-fêtes. Pour la Géorgie, un bon résultat à domicile est indispensable pour rester dans la course au Mondial. Davitashvili aura un rôle clé à jouer, notamment dans la capacité de son équipe à faire la différence offensivement. Une nouvelle occasion pour le public stéphanois de voir son ailier briller sur la scène internationale.