C'est le média polonais Weszło qui a levé le voile en premier. Les recruteurs de l'AS Saint-Étienne (ASSE) ont supervisé Sławomir Abramowicz ce printemps. Le gardien de Jagiellonia Białystok, 21 ans, figure en bonne place dans la liste des portiers prospectés par les Verts. Nos informations confirment l'intérêt stéphanois et plus encore. Un dossier qui s'annonce complexe. point complet et présentation.

L'info : l'ASSE a envoyé ses scouts à Białystok

Selon le média spécialisé polonais Weszło, des recruteurs de Saint-Étienne ont supervisé Abramowicz à plusieurs reprises ce printemps. Le club n'est pas seul dans la course : le FC Copenhague suit le dossier depuis plusieurs mois. Ses scouts se sont rendus à Białystok à plusieurs reprises. Des clubs anglais de Championship ou de bas de tableau de Premier League auraient également envoyé des observateurs.

Nos informations confirment que le portier polonais figure en bonne place dans la liste des gardiens ciblés par la direction sportive stéphanoise pour cet été. Un intérêt sérieux, pas une simple pige de scouting.

Qui est Sławomir Abramowicz ?

Né le 9 juin 2004 à Varsovie, Abramowicz est un gardien de 21 ans, 1m89, pied gauche — un profil de plus en plus rare et recherché. Titulaire à Jagiellonia Białystok depuis deux saisons, il s'apprête à disputer son 100e match avec le club de Podlasie. International polonais U21 (4 sélections), il a engrangé 18 apparitions en Conference League cette saison — une exposition européenne précieuse pour un joueur de son âge.

Sa valeur marchande Transfermarkt est estimée à 4 millions d'euros, le CIES Football Observatory l'évalue à 6,9 millions dans son classement des meilleurs gardiens U23 hors Big 5. Il pointe à la 7e place mondiale de ce classement, entre Lukas Hornicek (Braga) et James Beadle (Sheffield Wednesday). Pour un gardien sous contrat jusqu'en 2028, Jagiellonia aura forcément son mot à dire sur le prix.

Ce que disent les data : Abramowicz vs Larsonneur

Le radar comparatif Data'Scout entre Larsonneur (Saint-Étienne, 2 777 minutes cette saison en L2) et Abramowicz sur ses 604 minutes en Conference League est riche d'enseignements.

Sur les arrêts, Abramowicz devance nettement Larsonneur. Son pourcentage d'arrêts réalisés est supérieur, et son ratio de buts évités est meilleur. Le gardien polonais garde également plus de cleansheets proportionnellement. Sur ces critères purement défensifs, le Polonais sort clairement vainqueur de la comparaison.

Larsonneur prend l'avantage sur les passes réceptionnées et la précision de passe. Il est plus impliqué dans le jeu court, ce qui colle avec le style de construction de l'ASSE en L2. Abramowicz, lui, accuse des lacunes identifiées dans son rapport Data'Scout : peu de jeu long, peu de tentatives de faire progresser le ballon par la passe. Dans un système qui monte en L1 et qui demande un gardien-relanceur, c'est un point à surveiller.

Sur les duels aériens en revanche, le Polonais est meilleur, logique pour un gardien de 1m89 qui évolue en Europe et qui est régulièrement cité pour sa maîtrise de la surface.

La hiérarchie en question à l'ASSE ?

C'est ici que le dossier devient sensible. Gautier Larsonneur est le gardien numéro un de l'ASSE depuis plusieurs saisons. Capitaine des Verts, il a joué un rôle majeur dans la première montée en 2024 et reste une valeur sûre du championnat. Ces derniers mois, il a d'ailleurs été prolongé jusqu'en juin 2028.

Recruter Abramowicz ne signifierait pas forcément remplacer Larsonneur mais lui opposer une vraie concurrence. Les deux gardiens seraient en balance pour le poste de numéro un en Ligue 1. Un choix de la part de la direction, qui enverrait un signal fort sur les ambitions du club dans l'élite. Nous n'en sommes pas là.

Reste un préalable non-négociable : l'ASSE ne passera à l'offensive sur aucun dossier mercato tant que la montée ne sera pas validée. Ce samedi à 20h, contre Troyes, les Verts ont l'occasion de franchir un grand pas. Si le ticket L1 est obtenu, les dossiers comme Abramowicz pourraient se concrétiser très vite.

La concurrence s'annonce rude. Copenhague a bien avancé. Mais l'ASSE aura peut-être l'argument de la Ligue 1 à mettre sur la table. Non négligeable. A suivre !