Troyes, Rodez, Amiens. Trois matchs. Peut-être trois finales. L'AS Saint-Étienne (ASSE) aborde le sprint final de sa saison avec l'obligation de faire un sans-faute ou presque pour espérer décrocher le titre de Ligue 2 ou simplement de retrouver la Ligue 1. Dans ce contexte, trois cadres de l'effectif stéphanois n'ont pas rendu la copie attendue cette saison. Larsonneur, Moueffek et Cardona ont encore l'occasion de se rattraper. À eux de jouer.

Il y a deux saisons, Gautier Larsonneur était l'un des artisans majeurs de la remontée historique de l'ASSE en Ligue 1. Ses arrêts décisifs, sa sérénité dans les grands moments, sa capacité à faire gagner des points à son équipe à lui seul avaient marqué les esprits.

Cette saison, le constat est différent. Sans être mauvais, Larsonneur n'est plus ce gardien capable de changer le cours d'un match à lui seul. Plus aussi souvent. Il est rentré dans le rang. Le problème, c'est que dans un sprint final où chaque point compte, l'ASSE aura besoin que son gardien soit à son meilleur niveau. Pas simplement fiable. Décisif.

Larsonneur : le sauveur d'il y a deux ans doit retrouver son niveau décisif

Les chiffres de la saison de montée 2023-2024 parlent d'eux-mêmes. Cette saison-là, Larsonneur avait encaissé seulement 28 buts en 38 matchs, terminant parmi meilleur gardien de Ligue 2 avec un pourcentage d'arrêts remarquable et plusieurs performances décisives dans les matchs à enjeu. Cette saison, son bilan est moins étincelant, avec des relâchements défensifs (collectifs) qui ont coûté des points précieux aux Verts. La différence ne tient pas à ses qualités intrinsèques, mais à cette capacité à élever son niveau dans les grands rendez-vous. Larsonneur l'a fait. Il doit le refaire maintenant.

Moueffek : le porte-étendard qui plafonne

Aimen Moueffek, c'est l'histoire d'un talent bridé par les circonstances. Formé à l'ASSE, il était censé être le porte-étendard d'une génération, le joueur capable d'incarner le renouveau stéphanois. Mais entre les pépins physiques récurrents et un niveau de jeu qui ne convainc plus pleinement, le Marocain n'a pas tenu toutes ses promesses cette saison.

Les chiffres sont parlants dans leur sobriété : 27 apparitions, 15 titularisations, 0 but, 2 passes décisives. Pour un milieu aligné par Philippe Montanier dans un rôle offensif plus affirmé, c'est insuffisant. L'ASSE attendait de lui qu'il impacte davantage le jeu, qu'il soit décisif dans les moments importants. Ce n'est pas encore le cas. Parfois trop soliste ou peu inspiré, Moueffek peine à convaincre alors qu'il a surnagé en Ligue 2 par séquence. Dans les trois derniers matchs de la saison, Moueffek a l'occasion de rappeler pourquoi tant d'espoirs ont été placés en lui.

Pire, Moueffek regresse à l'ASSE

Le radar Data'Scout confirme cette régression. La comparaison entre sa saison actuelle (1 363 minutes) et sa saison 2023-2024 (2 123 minutes) est édifiante. En 2023-2024, Moueffek affichait des valeurs bien supérieures sur les actions défensives réussies, les passes dans le dernier tiers et les passes vers la surface. Cette saison, son radar s'est effondré sur ces mêmes critères offensifs, tout en perdant également en précision de passes et en passes progressives. Seules les fautes subies et les courses progressives restent dans des eaux comparables. Le joueur de 2023-2024, celui qui faisait des différences dans les deux sens du jeu, n'est plus tout à fait là. Et c'est précisément ce joueur-là dont l'ASSE a besoin dans ce sprint final.

Le cas Irvin Cardona est le plus complexe des trois. Sur le papier, ses statistiques sont très correctes : 30 matchs, 6 buts, 6 passes décisives. Un joueur titulaire indiscutable dans le onze de Montanier. Mais les apparences sont un peu trompeuses. Sa prestation à Bastia a confirmé ce que l'on observe depuis plusieurs semaines : Cardona est en difficulté, notamment face aux blocs bas.

Lui qui avait été si précieux lors de la remontée d'il y a deux ans, capable de créer des différences en une-contre-un et de peser sur n'importe quelle défense, semble avoir perdu la confiance qui faisait sa force. Comme une étincelle qui s'est éteinte progressivement. Face à Troyes, Rodez et Amiens, l'ASSE aura besoin du meilleur Cardona. Celui qui fait mal, qui provoque, qui déborde. Pas celui de ces dernières semaines qui manque de justesse.

Cardona, un changement de registre à l'ASSE ?

Le radar Data'Scout entre sa saison actuelle (1 960 minutes) et celle de la montée 2023-2024 (1 545 minutes) est sans appel. En 2023-2024, Cardona dominait sur les buts, les buts -xG et les passes décisives attendues : un ailier tranchant, décisif, qui marquait plus que ce que son xG prédisait. Cette saison, ces trois critères offensifs se sont effondrés. Pire, le radar 2025-2026 révèle une explosion paradoxale sur les fautes subies et les passes réceptionnées. Un changement de registre lié aux consignes de ses entraineurs ? Probablement. Simplement au jeu de l'équipe. Assurément. La surface bleue de cette saison est plus large que la verte de 2023-2024 sur les critères défensifs et de récupération, mais bien plus faible là où ça compte vraiment pour un ailier : créer et marquer. C'est exactement là que l'ASSE attend son retour.

ASSE : Trois matchs pour effacer une saison en demi-teinte

La bonne nouvelle, c'est que le football offre toujours des occasions de se racheter. Et ces trois dernières journées constituent une opportunité en or pour ces trois joueurs de marquer leur empreinte sur la saison stéphanoise. Gagner le titre de Ligue 2, c'est pour toujours. Une montée en Ligue 1 pour la seconde fois sous le maillot de l'ASSE ? Tout autant ? Et y contribuer de manière décisive dans le sprint final, ça reste gravé dans les mémoires.

Larsonneur, Moueffek, Cardona : trois visages d'une même attente. L'ASSE a besoin d'eux. Il est temps de répondre.

Source : DataScout