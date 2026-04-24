Son départ s'est fait de manière un peu mystérieuse. Dans le communiqué indiquant la mise à pied de son ancien coach, l'ASSE précisait : "A l'issue de la procédure disciplinaire engagée le 11 février dernier à l'encontre de son équipe professionnelle féminine, l'AS Saint-Étienne a décidé de mettre fin au contrat la liant avec Sébastien Joseph". Dans les semaines qui ont suivi, l'ancien coach des Vertes a rapidement accordé une interview à un média, précisant ce qui n'avait pas fonctionné selon lui à l'ASSE. « Sur l'exemple des données athlétiques, où au quotidien, à Saint-Étienne, même dans les entraînements, on était à des années-lumière de ce qu'on faisait l'année dernière avec Dijon.»

Une carrière déjà bien remplie pour Sébastien Joseph

Très rapidement, sur son compte LinkedIn, Sébastien Joseph indiquait rechercher un nouveau challenge après son départ de l'ASSE. Âgé de 46 ans, il dispose d'une belle expérience. Dès la saison 2015-2016, il a pu découvrir le football professionnel féminin en prenant les rênes de Rodez, en Division 1. L'objectif est largement accompli avec une 5e place et une demi-finale de Coupe de France. La saison suivante, plus compliquée, a tout de même été conclue par un maintien. Son expérience lui a permis de rejoindre Soyaux, où il termine une nouvelle fois 5e de Division 1. C'est en 2020 qu'il quitte le club. Par la suite, il obtient le certificat d'entraîneur de football féminin (CEFF).

En 2022, il rejoint Dijon. Après une dernière saison historique où il se classe 4e, il rejoint l'ASSE en juin 2025. Alice Pinguet, actuelle gardienne des Vertes, emprunte le même chemin, de la Bourgogne vers la Loire.

Un nouveau challenge à l'étranger pour l'ancien coach de l'ASSE !

Sur son compte LinkedIn, Sébastien Joseph donne encore de ses nouvelles. C'est sur ce réseau qu'il annonce relever un nouveau challenge à l'étranger. En effet, l'ancien coach de l'ASSE s'occupera de l'équipe féminine U20 du Maroc. Après avoir coaché plusieurs clubs, c'est donc un rôle de sélectionneur qu'il va pouvoir découvrir.

"C'est avec une grande fierté que je vous annonce mon recrutement au sein de la fédération marocaine comme sélectionneur de l'équipe féminine U20.

Un projet structuré et ambitieux avec des objectifs élevés.

Je remercie la fédération marocaine pour la confiance accordée pour ma première expérience à la tête d'une sélection nationale."