Il avait livré l'un des matchs de sa vie à Copenhague fin mars. 10 arrêts, 3,29 buts évités, une victoire arrachée pour Fredericia. Etienne Green semblait enfin relancer sa carrière. Un mois plus tard, le destin lui inflige un coup brutal : rupture du ligament croisé. Le portier franco-anglais va devoir tout recommencer.

Du match référence à la blessure : un mois de montagnes russes

L'histoire d'Etienne Green cette saison ressemble à un scénario cruel. Début mars, retour dans les buts de Fredericia. Contre Randers, une prestation catastrophique — 3-0, et un gardien qui passe complètement à côté. Tout le monde l'attend sur le banc.

Mais son entraîneur Michael Hansen maintient sa confiance. Et Green lui répond d'une manière éclatante à Copenhague : 10 arrêts, 4,29 xG encaissés, 3,29 buts évités. Un match de patron, une victoire précieuse pour le maintien. Il semblait enfin avoir tourné la page.

Sauf que depuis ce match, plus rien. Absent du groupe le 6 avril. Puis le silence. Et maintenant l'explication tombe, via son club formateur de Veauche : rupture du ligament croisé.

Veauche, son club de cœur, lui apporte son soutien

C'est l'Etoile Sportive de Veauche — le club qui vu grandir Etienne Green avant son intégration à l'ASSE — qui a officialisé la nouvelle sur ses réseaux sociaux avec un message de soutien sobre et sincère : « Blessé avec FC Fredericia, son club de prêt. Force à Etienne Green victime d'une rupture du ligament croisé. De Veauche au haut niveau, tu as toujours montré ta force de caractère. »

Un message qui en dit long sur l'attachement qui lie ce joueur à ses racines stéphanoises et sur la dureté du coup encaissé.

Etienne Green : Une carrière qui accumule les coups durs

À 25 ans, Etienne Green cumule les épreuves. Formé à Saint-Étienne, il avait crevé l'écran lors de la saison 2021-2022 en Ligue 1 avant que la descente des Verts et une cascade de pépins physiques ne freinent brutalement son ascension. Ce prêt à Fredericia devait être la rampe de relancement définitive.

Le timing est implacable. Une rupture des croisés en fin de saison, c'est minimum six à neuf mois d'absence. Le retour sur les terrains ne se fera pas avant le début 2027 au plus tôt. Son contrat de prêt ne sera évidemment pas prolongé dans ces conditions. Le foot est parfois d'une violence absurde. Bon rétablissement Etienne.