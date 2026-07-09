L'ASSE poursuit la reconstruction intensive de son effectif pour la saison à venir. La défenseure d'expérience Mathilde Kack s'est engagée officiellement lors de ce mercato. Elle deviant ainsi la troisième recrue stéphanoise de ce mercato estival.

Après avoir enregistré un exode massif au début du mois de juillet, les Vertes activent leurs réseaux pour dessiner les contours de leur nouveau groupe de Seconde Ligue. Cette arrivée durant ce mercato confirme la volonté du club de structurer sa base arrière avec des profils rompus aux joutes nationales.

Mercato : Mathilde Kack vient blinder l'arrière-garde stéphanoise

À 26 ans, Mathilde Kack quitte son club formateur du Stade de Reims pour rejoindre le projet ligérien lors de ce mercato. Formée en Champagne où elle a débuté très jeune en équipe première, elle compte 49 matchs de Seconde Ligue. Mais aussi 11 sélections chez les équipes de France de jeunes (U17 et U19). Elle s'est ensuite envolée quatre ans pour les États-Unis. A Orlando, afin de lier études universitaires et football de haut niveau.

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De retour à Reims à durant le mercato hivernal 2023, la native de la Marne a découvert l'élite avec 34 apparitions en Arkema Première Ligue. Devenue internationale camerounaise l'été dernier, elle a également assumé un rôle important de capitaine de la formation rémoise à 17 reprises lors de la dernière saison. Son vécu aux États-Unis et au plus haut niveau français constitue un renfort de poids pour stabiliser le bloc stéphanois lors de ce mercato.

Un profil de leader validé par Yannick Chandioux

L'entraîneur des Vertes n'a pas caché sa satisfaction d'enregistrer une telle signature. Face à un groupe qui a perdu la quasi-totalité de ses cadres en ce début de mercato, l'apport de la néo-Stéphanoise sera primordial.

« Mathilde est une joueuse qui commence à avoir une vraie expérience en France, dure dans les duels, avec un jeu de tête intéressant. C'est un profil leader, sur lequel je vais pouvoir m'appuyer, car notre effectif sera parfois jeune dans certains secteurs. »

De son côté, la joueuse s'est dite ravie de s'installer dans la Loire : « Je suis très heureuse d'arriver à Saint-Étienne pour vivre ma deuxième expérience en France. J'ai hâte de me mettre au service de mon équipe et du club en apportant un maximum sur le terrain, notamment en défense puisque c'est mon cœur de métier. Il me tarde de voir ce que nous réserve cette saison après avoir été très bien accueillie par tout le monde lors de mes premiers pas. J'ai envie de m'investir pleinement dans le projet et de tout donner pour rendre fier le Peuple Vert ! »

Le point sur le recrutement des Vertes

Cette annonce fait suite à deux autres officialisations. La veille, le club stéphanois avait déjà acté les signatures de deux premiers renforts défensifs pour ce mercato.

Ninon Blanchard : l'ancienne de la maison fait son grand retour sous le maillot vert.

Pauline Sierra : la latérale polyvalente de 22 ans arrive tout juste couronnée d'un titre de championne de Seconde Ligue avec Toulouse.

Avec ces trois renforts défensifs de choix, la cellule de recrutement pose les premières fondations de la nouvelle équipe stéphanoise. Les prochaines semaines s'annoncent tout aussi rythmées pour poursuivre ce remodelage de l'effectif. Le mercato va se poursuivre !