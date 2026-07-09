La section féminine de l'AS Saint-Étienne continue de se montrer active sur le marché des transferts. L'internationale française U23 Dona Scannapieco rejoint officiellement le Forez lors de ce mercato estival.

Les Vertes tiennent leur nouvelle arme offensive. Très active pour reconstruire son effectif, l'ASSE enregistre la signature d'une attaquante prometteuse. Ce renfort de choix vient dynamiser l'attaque ligérienne pour la saison prochaine.

Mercato : Dona Scannapieco s'engage en faveur de l'ASSE

La jeune buteuse de 22 ans possède déjà une solide expérience. Passée par Montpellier, elle a ensuite brillé sous le maillot du FC Nantes. Ses performances de haut niveau ont grandement aidé les Canaries à monter dans l'élite.

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Dona Scannapieco a également porté les couleurs de l'Olympique de Marseille. Elle y a décroché un titre de championne de Seconde Ligue. Après un prêt enrichissant en Espagne au DUX Logroño, elle choisit de revenir en France. L'attaquante a rapidement accepté la proposition stéphanoise formulée durant ce mercato d'été.

Une buteuse à l'instinct de tueuse validée par Yannick Chandioux

Le technicien de l'ASSE connaît particulièrement bien sa nouvelle joueuse. Yannick Chandioux l'a longuement observée durant ses jeunes années dans l'Hérault. Il se réjouit de cette opportunité saisie sur le marché, pendant ce mercato estival.

« Dona est une joueuse que j'ai vue progresser en formation à Montpellier. Elle a connu deux montées en Arkema Première Ligue, avec un profil vraiment intéressant et qu'on peut encore à développer. Elle a l'instinct d'une buteuse et va nous apporter de l'insouciance sur le plan offensif. »

La native de Sète affiche sa joie de signer dans le Forez. Elle souhaite s'intégrer au plus vite. Son objectif majeur reste de faire trembler les filets sous sa nouvelle tunique verte.

« Je suis très heureuse de rejoindre ce club mythique du football français. J'ai hâte de porter ce blason et de faire de belles choses cette saison. J'espère rencontrer très vite le Peuple Vert ! »

Une quatrième signature majeure enregistrée pour ce mercato

Le recrutement stéphanois s'accélère sérieusement ces derniers jours. La cellule de recrutement enchaîne les officialisations pour façonner le groupe durant ce mercato. Dona Scannapieco représente le quatrième renfort bouclé cet été.

Elle rejoint un contingent de recrues déjà bien identifiées :

Mathilde Kack : la défenseure d'expérience arrivée du Stade de Reims.

Pauline Sierra : la latérale chipée au Toulouse FC.

Ninon Blanchard : l'ancienne de la maison de retour au club.

L'ASSE ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Les dirigeants s'activent pour finaliser d'autres dossiers chauds. Le mercato stéphanois réserve encore plusieurs surprises aux supporters.