La 543ème Lettre hebdomadaire de l’Observatoire du football CIES dresse un classement des agences les plus puissantes au monde, établi en fonction de la valeur des joueurs qu'elles représentent. Mais alors, quels stéphanois sont aujourd'hui liés à ces structures ? Peuple-Vert fait le point.

Le monde des agents de joueurs peut parfois paraître flou. Que ce soit dans le cadre de transferts ou de prolongations de contrat, leur rôle est pourtant souvent décisif. À Saint-Étienne comme ailleurs, chaque joueur de l’effectif (hormis peut-être Brice Maubleu, pour qui aucune information n'est disponible) s’appuie sur une structure chargée de piloter sa carrière.

Trois joueurs de l'ASSE représentés par des agences du classement

Derrière les cadors comme CAA Stellar / Base ou encore Gestifute, respectivement première et deuxième agences au monde avec 2.562 et 1.865 milliards d'euros de valeur totale, certaines sociétés gèrent les intérêts de joueurs stéphanois. C'est par exemple le cas d'Excellence Sport Nation (ESN), qui pointe à la 15ème place du classement du CIES, avec 374 millions d'euros. L'agence de joueurs de Jonathan Kebe représente Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Jules Koundé (FC Barcelone) ou encore Mike Maignan (AC Milan), mais aussi un certain Abdoulaye Kanté, débarqué cet hiver en prêt avec option d'achat. Un deal qui a donc été facilité par ESN.

En 21ème position, on retrouve Deal With My Agent (308 millions d'euros), née de la fusion entre Talk To My Agent et DW Sports Management. Une structure qui gère la carrière de deux joueurs actuels de l'ASSE : Gautier Larsonneur et Dennis Appiah. À noter que plusieurs ex-Verts sont sous contrat avec cette agence (Wesley Fofana, Mahdi Camara, Rémy Cabella, etc).

Enfin, il faut aussi savoir que les jeunes joueurs du centre de formation sont quasiment tous déjà représentés par une agence. Certains le sont d'ailleurs par certaines structures du classement. C'est le cas du prometteur défenseur Nathan Kasia (17 ans), sous contrat avec Classico (30ème, 212 millions d'euros) ou encore de l'ailier Tidiane Vibert (16 ans), déjà engagé avec Sport Cover (18ème, 346 millions d'euros).

D'autres stéphanois au sein de grosses structures

Les joueurs cités ci-dessus ne sont toutefois pas les seuls à être représentés par des agences d'envergure, bien que celles-ci ne figurent pas dans le classement du CIES. On peut par exemple évoquer Chico Lamba, dont les intérêts sont gérés par AS1, également en charge de Nuno Mendes (Paris Saint-Germain) ou encore de Luis Diaz (Bayern Munich). Maxime Bernauer et Luan Gadegbeku sont eux liés à One Team Football, agence importante dans le paysage du football français (Jérémy Jacquet, Olivier Giroud, etc).

De son côté, le jeune milieu de terrain Paul Eymard travaille avec By and For Sport Management, agence historique d'Antoine Griezmann (Atlético de Madrid). Enfin, la majorité des joueurs de l'ASSE sont en collaboration avec des structures plus modestes. Certains sont même représentés par agents de leur pays d'origine (Mahmoud Jaber, Strahinja Stojkovic, Marten-Chris Paalberg, etc).