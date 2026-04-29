En s'inclinant à domicile contre Troyes, le doute s’installe à l'ASSE en cette fin de saison. Entre une équipe qui s’essouffle physiquement, un jeu devenu trop stérile et des choix limités par les blessures, les Verts avancent sur le fil. Décryptage dans le dernier SNC.

Depuis plusieurs semaines, les signaux se multiplient du côté de Saint-Étienne. Déjà face à Grenoble, puis Nancy et Bastia, l'ASSE a souffert d'une animation offensive en panne. Les Verts peinent clairement à garder le cap au moment clé.

Face à Troyes, Saint-Étienne est retombée dans ses travers. "Le problème, c’est que ça n’avançait pas", constate l'ancien joueur de l'ASSE Adrien Ponsard. "Il n’y avait que des passes latérales. On gagnait dix mètres, puis on en perdait vingt. (...) On n’a jamais réussi à se projeter rapidement vers l’avant, alors que c’est justement ce qu’il aurait fallu faire."

Les Stéphanois en perte d'énergie ?

Après une saison en montagnes russes, Saint-Étienne accuse le coup. Parti très fort, le club a ensuite traversé une période plus délicate avant de repartir avec l’arrivée de Montanier, où les Verts ont "cravaché dur" avec "de nouvelles méthodes". Mais pour Patrick Guillou, cette dynamique s’est essoufflée. "Il y a beaucoup de raisons qui font que cette équipe se délite par séquences". Selon lui, l’ASSE paye cash ses efforts. "A un moment, tu penses que tu as fait le plus dur, donc tu ne fais plus les mêmes efforts", alors que "tu as laissé beaucoup de jus, beaucoup d’intensité dans ces rencontres". Et les signes sont visibles. "A Grenoble, ça n’a pas été au niveau, à Nancy non plus, et à Bastia, ça n’a pas du tout tenu". Résultat, "à force, tu arrives au bout, tu es fatigué", et dans les moments clés, "si tu ne mènes pas au score, ou pire si tu es mené, tu n’as plus la force ni l’impact mental pour renverser la situation".

L'entraîneur de l'ASSE pointé du doigt ?

Mais c'est également le choix des hommes de Philippe Montanier qui interrogent.

"Sur le rôle de Moueffek, pour moi, ce n’est pas un joueur qui doit évoluer aussi haut. C’est davantage un milieu récupérateur", analyse Adrien Ponsard. "Le voir derrière les attaquants, ça ne fonctionne pas. On l’a déjà vu à Bastia, ça n’avait rien donné."

Mais face à la cascade de blessures qui immerge l'ASSE ces dernières semaines, le technicien dispose de peu de moyens. "Je pense qu’il n’a pas grand-chose sous la main pour le moment. Il y a des blessés, et quand tu regardes les résultats de la réserve, ce n’est pas évident d’aller y chercher des solutions."

Et la situation est similaire pour Irvin Cardona, en difficulté ces dernières semaines. "L’entêtement avec Cardona, c’est peut-être aussi parce que Philippe Montanier n’a pas mieux sous la main pour occuper ce côté droit", souligne Guillou. "À défaut de mieux, il fait avec ce qu’il a."

Mais l'attaquant pourrait aussi être une solution intéressante dans une rencontre verrouillée. "Avec Cardona, il y a aussi cette idée que c’est un joueur capable de faire la différence sur un coup. Et quand tu es dans un staff, tu gardes toujours l’espoir qu’à un moment donné, il va te débloquer la situation avec une action dont il a le secret."

Une vague de blessure qui pèse lourd ?

Justement, la vague de blessures illustre aussi ce moment difficile traversé par les Verts. Pour Adrien Ponsard, "les blessures, ça arrive à toutes les équipes, à tous les clubs".

De son côté, Patrick Guillou insiste sur l’usure accumulée. "Quand tu es en permanence sur un fil, sous pression, avec des résultats qui comptent tous depuis le mois de janvier, tu accumules énormément de stress et d’énergie". À force, "ça ne tient plus". .

Dans ce contexte, l’ASSE doit s’adapter. "Il ne va pas avoir le choix". Avec "autant de blessés, tu es obligé de faire avec ce qu’il te reste". Des solutions existent malgré tout. "Peut-être essayer Duffus". "Décaler Stassin sur un côté". Ou encore "garder Cardona", faute de meilleures options.

Mais au final, la décision appartient au staff. "C’est à Philippe Montanier de faire ses choix".

Philippe Montanier condamné à la stabilité ?

Dans cette dernière ligne droite, il ne faut pas tout bousculer. Patrick Guillou le rappelle d’entrée. "Il n’y a pas grand-chose qui va tout révolutionner". L’ASSE est dans l’urgence. Dans ces moments-là, "le plus important, c’est de garder une structure dans laquelle les joueurs ont des repères".

Changer pour changer serait une erreur. "Si tu commences à tout modifier pour faire de la place à un joueur ou bricoler un poste, tu prends le risque de déséquilibrer encore plus l’équipe. En voulant bien faire, tu peux rajouter du doute".

Le cadre doit rester clair. "Il n’y a pas de certitudes dans le foot, mais il faut quelque chose de stable". Dans cette logique, Philippe Montanier ne devrait pas révolutionner son équipe. "Il va plutôt rester sur du poste pour poste".

Le timing joue aussi. "Il reste deux matchs". Et Guillou est catégorique. "Tu ne vas pas tenter des choses complètement nouvelles maintenant". Ces ajustements se font plus tôt dans la saison. "Là, ce n’est plus le moment".