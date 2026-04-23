L’AS Saint-Étienne avait les moyens de ses ambitions. Dix recrues, plus de 26 millions d’euros dépensés, une stratégie claire sur le papier : retrouver la Ligue 1 dès cette saison. Mais entre blessures à répétition, déceptions individuelles et un cas interne particulièrement problématique, ce mercato estival pourrait bien avoir coûté la montée aux Verts.

Une stratégie structurée qui s’est rapidement fissurée. Le projet était cohérent sur le papier. Sept recrues devaient s’imposer comme titulaires, une pour assurer la rotation, deux jeunes pour préparer l’avenir. Et Pierre Ekwah, recruté pour 7 millions d’euros, devait renforcer immédiatement un entrejeu qui en avait besoin.

La réalité a été tout autre. Dès les premières semaines, les fissures sont apparues. Et l'ASSE va t-il payer sa montée pour ça ?

Les titulaires attendus n’ont pas répondu présent

Dans le groupe des six recrues majeures, le bilan est décevant. Irvin Cardona est le seul à avoir tenu son rang avec 30 matchs sur 31 possibles. Une régularité précieuse, mais insuffisante pour porter seul une équipe qui ambitionnait le titre.

Derrière, le constat est sévère. Chico Lamba n’a disputé que 13 matchs, Joao Ferreira 14. Maxime Bernauer, avec seulement 10 apparitions, symbolise cette instabilité chronique qui a empêché le groupe de trouver ses repères. Mahmoud Jaber a alterné le chaud et le froid avant d’être stoppé net par une blessure aux adducteurs qui pourrait l’éloigner des terrains jusqu’à la fin de saison (19 matchs sur 34). Ebenezer Annan, avec 17 matchs, n’a lui non plus jamais imposé sa continuité.

Résultat : une colonne vertébrale inexistante. Une équipe condamnée à se réinventer chaque semaine faute de stabilité dans son ossature.

La rotation utile, les paris sur l’avenir ratés

Joshua Duffus, recruté pour la rotation, est l’une des rares satisfactions du lot. Avec 24 matchs disputés, il a rendu service sans jamais peser sur les rencontres décisives. Un recrutement honnête, fonctionnel, mais sans plus.

Les paris sur l’avenir, en revanche, ont totalement raté leur cible. Strahinja Stojkovic et Lassana Traoré n’ont joué qu’un seul match chacun. Deux non-événements dans une saison qui n’avait pas le droit à l’erreur.

Ekwah : le fiasco à 7 millions qui résume tout

Mais le cas le plus symbolique — et le plus problématique — reste celui de Pierre Ekwah. Recruté pour 7 millions d’euros, soit le transfert le plus cher de ce mercato, il devait être le métronome du milieu stéphanois. La recrue de prestige censée faire basculer l’équipe dans une autre dimension.

Il n’a joué aucune minute lors des six premiers mois de la saison. Une situation incompréhensible, jamais clairement expliquée, qui a fragilisé l’équilibre collectif et alimenté les questions sur la gestion interne du club. Depuis janvier, il a été prêté à Watford, actant officiellement un échec retentissant. 7 millions d’euros pour zéro match et un départ en prêt. Le mercato stéphanois résumé en un dossier.

Temps des jeu des recrues estivales de l’ASSE, en Ligue 2 : 9. Jaber : 1409 min (50,5%)

12. Annan : 1227 min (44%)

14. Lamba : 985 min (35,3%)

15. Ferreira : 958 min (34,3%)

20. Duffus : 604 min (21,6%)

27. Stojkovic : 22 min (0,8%)

29. Traoré : 6 min (0,2%) — Karl (@KarlPsqt) April 23, 2026

Un investissement mal exploité qui a coûté cher

Au total, plus de 26 millions d’euros engagés pour un rendement collectif largement insuffisant. Dans une saison de Ligue 2 où la régularité et la solidité font la différence, ces défaillances répétées ont pesé très lourd. L’équipe de Philippe Montanier n’a jamais trouvé son rythme de croisière, faute d’automatismes et d’une concurrence interne trop faible pour tirer le groupe vers le haut.

À trois journées de la fin, l’ASSE court toujours après sa montée. Et ce mercato raté en est l’une des causes principales.