Les supporters de l'ASSE le savent, ils le ressentent. Mais quand les données Data'Scout viennent confirmer ce que l'œil perçoit, ça fait peur. Gautier Larsonneur n'est plus le gardien qui faisait gagner des points à Saint-Étienne. Focus.

2022-2023 : le Larsonneur qui faisait rêver

Pour comprendre l'ampleur de la chute, il faut remonter à la saison 2022-2023. Larsonneur est alors au sommet. Arrêts au percentile 97, buts évités à 95, clean-sheets à 95, buts évités par xG subis à 96. Des chiffres qui en font l'un des tout meilleurs gardiens de Ligue 2, un mur derrière lequel l'ASSE construit sa montée historique. À ce niveau-là, un gardien ne se contente pas de faire son travail — il change le résultat des matchs.

La saison suivante, 2023-2024, les indicateurs restent solides : arrêts à 89, buts évités à 91, buts évités par xG subis à 89. Certes légèrement en retrait, mais Larsonneur confirme sa fiabilité. Le socle est là. La confiance aussi.

2024-2025 : Larsonneur, l'effondrement en Ligue 1

Puis vient la Ligue 1, et avec elle, la catastrophe. Les chiffres de la saison 2024-2025 sont à peine croyables tant ils contrastent avec ce qui précède. Arrêts à 23 — soit pire que 77% des gardiens de l'élite. Buts évités à 51. Clean-sheets à 18. Buts évités par xG subis à 53. Même sa précision de passes s'effondre à 23. Larsonneur coule à l'image de sa défense.

On pourrait arguer que la Ligue 1 est un autre monde, que le niveau supérieur a surpris tout le monde. C'est vrai. Mais l'ampleur de la régression dépasse ce que l'on peut attribuer au seul changement de division. Larsonneur a été dépassé par les exigences de l'élite. Il n'est pas parvenu à surnager au milieu d'un collectif à la dérive.

2025-2026 : le retour en L2 ne change rien

C'est là que le vrai problème apparaît. De retour en Ligue 2 cette saison, dans un championnat qu'il dominait il y a deux ans, Larsonneur ne retrouve pas son niveau. Les chiffres 2025-2026 sont corrects — arrêts à 60, buts évités à 66, clean-sheets à 74, buts évités par xG subis à 64 — mais ils restent très loin de ce qu'il produisait en 2022-2023. Il n'est plus celui qui surperforme face aux xG subis. Il n'est plus celui qui grappille des points sur des arrêts décisifs. Avant, Larsonneur faiasait gagner des points. Ce n'est plus le cas.

Un seul chiffre vert ressort vraiment cette saison : les passes réceptionnées à 77. Autrement dit, il touche beaucoup de ballons. Ce n'est pas exactement la statistique qui rassure un supporter stéphanois en fin de saison.

La boulette face à Troyes, révélatrice d'un état d'esprit fragilisé

L'erreur contre Troyes, qui a tourné en boucle sur les réseaux sociaux, n'est pas une anomalie dans un bon parcours. Elle s'inscrit dans une tendance lourde que les chiffres confirment saison après saison depuis 2024. Un gardien au sommet de sa confiance ne commet pas ce type d'erreur. Un gardien fragilisé, lui, peut craquer au mauvais moment.

L'ASSE a besoin de points pour monter. Elle a besoin d'un gardien qui fait la différence dans les fins de match serrées, dans les coups de pression adverses, dans les moments où tout se joue. Larsonneur l'a été. Il ne l'est plus, et les données le crient depuis un an et demi.

La question n'est plus de savoir s'il traverse une mauvaise passe. Elle est de savoir s'il est encore capable d'en sortir — et si l'ASSE a le temps d'attendre.