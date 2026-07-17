L'ASSE a démarré fort son mercato. Les Verts vont maintenant devoir dégraisser afin de rester actifs sur le marché. Peuple-Vert fait le point sur la situation.

5 recrues. C'est le travail déjà accompli par le board stéphanois jusqu'à ce 17 juillet. Le défenseur central Sohaib Naïr a rejoint l'ASSE en provenance de Guingamp. Il a ensuite été suivi par Jakob Breum, milieu offensif des Go Ahead Eagles. Dans les cages, c'est Mamour Ndiaye (Sarpsborg) qui est arrivé en tant que doublure de Gautier Larsonneur. L'ailier Thierno Ballo est lui la quatrième recrue estivale et vient de Wolfsberger en Autriche. Enfin, le milieu Áron Csongvai (AIK Stockholm) a signé son contrat avec l'ASSE mardi.

Ces bases étant posées, la direction va maintenant devoir s'atteler à dégraisser un effectif trop conséquent (entre 25 et 30 joueurs).

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Plusieurs départs espérés pour l'ASSE

En premier lieu, l'ASSE espère réussir à se séparer de certains joueurs n'entrant pas dans les plans du coach. Une fin de cycle semble ainsi se dessiner pour Aïmen Moueffek et Mickaël Nadé, usés par la répétition de saisons éprouvantes dans le Forez. Eux comme la direction penchent pour un départ cet été. Si le milieu de terrain dispose pour le moment de peu d'intérêts, la situation de Mickaël Nadé commence à évoluer ces derniers jours. Le défenseur central a reçu une offre financière intéressante venant de l'étranger. Plusieurs clubs, dont deux évoluant en Championship, se sont aussi renseignés.

Les cas d'Ebenezer Annan et d'Igor Miladinovic seront également à surveiller dans les prochaines semaines. Les deux recrues 100% Kilmer n'ont jamais réussi à s'imposer et ne sont pas dans les petits papiers de Ian Cathro. Reste à savoir si des propositions arriveront prochainement.

En ce qui concerne Pierre Ekwah, la donne est différente. Le joueur profite du Centre sportif Robert-Herbin pour retrouver la forme et souhaite quitter l'ASSE. La direction n'est pas fermée mais ne lui fera toutefois pas de cadeau.

Davitashvili et Stassin sur le départ, Pedro parti pour rester

Les deux offensifs stéphanois pourraient quitter le Forez cet été. Le départ le plus probable est celui de Zuriko Davitashvili. L'Atalanta Bergame, Fenerbahçe et Besiktas étaient notamment intéressés. Mais c'est aujourd'hui l'Olympiakos qui semble pousser le plus fort. Selon la presse grecque, une offre de 13.5 M€ bonus compris a déjà été refusée par l'ASSE, qui en espère 20 M€. Le Géorgien est prêt à relever un nouveau défi et est donc dans l'attente d'un accord club - club.

Lucas Stassin est lui moins sollicité ces dernières semaines. L'intérêt le plus chaud semble avoir été celui de Braga au cours du mois de juin. De nombreux clubs sont depuis venus aux renseignements mais souvent sans suites concrètes.

Enfin, contrairement aux deux autres plus grosses valeurs marchandes du club, Kévin Pedro est parti pour rester cet été. Le défenseur formé au club ne fait pas d'un départ une priorité et l'ASSE n'est pas vendeuse. Plusieurs clubs ont manifesté un intérêt (deux écuries de Ligue 1, des clubs anglais ou encore un club belge) mais sans que les choses n'aillent donc plus loin.

Un buteur et un arrière gauche espérés

Si l'heure est donc plutôt à d'éventuels départs, la cellule de recrutement continue son travail. Après l'échec de la piste Killian Corredor qui a filé du côté de Nantes, d'autres profils de buteurs sont visés. Certains noms présents dans la short-list disposent d'ailleurs, comme l'ancien ruthénois, d'une expérience en Ligue 2. L'ASSE ne veut toutefois pas se tromper sur ce poste et ira avant tout sur un joueur présentant des certitudes sportives.

Au-delà d'un attaquant, les Verts activent aussi des discussions pour un latéral gauche. La présence d'Ebenezer Annan et de Ben Old dans l'effectif ne devrait cependant pas pousser la direction à se précipiter. Le groupe stéphanois a surtout besoin d'être épuré avant d'être renforcé par de nouvelles recrues.