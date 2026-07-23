Bonne nouvelle sur les terrains du Centre sportif Robert-Herbin ! Alors que le coup d'envoi du championnat approche à grands pas, l'infirmerie de l'ASSE commence enfin à se désengorger. Lors de la séance du jour, le staff technique stéphanois a eu le plaisir de revoir trois éléments précieux refaire leur apparition sur le rectangle vert, chacun franchissant une étape clé dans sa préparation ou sa réathlétisation.

Parmi les visages souriants de la journée, le jeune milieu de terrain Paul Eymard a fait sa réapparition, apportant sa fraîcheur et son dynamisme après une période d'absence. Autre présence très remarquée : celle de la recrue hivernale estonienne, Maren-Chris Paalberg

Mais la vision la plus réconfortante pour le staff médical de l'ASSE reste sans doute celle de Chico Lamba. Éloigné des terrains depuis sa sortie sur blessure face à Troyes, le roc défensif lusitanien a franchi un cap symbolique en effectuant son retour sur les terrains pour reprendre la course.

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Chico Lamba s'annonce trop juste

Si voir Lamba rechausser les crampons redonne le sourire à tout le Forez, la prudence reste le maître-mot concernant le défenseur portugais. L'ASSE débutera officiellement sa saison le 8 août prochain lors d'un déplacement délicat à Sochaux.

Ayant accumulé un retard athlétique important et manqué une grande partie du travail collectif estival, Chico Lamba risque d'être trop juste pour prétendre à une place dans le groupe à Bonal. Ian Cathro et son staff refusent catégoriquement de brûler les étapes pour ne prendre aucun risque de rechute avec leur joueur.

L'ASSE espère de la continuité pour son défenseur portugais

Pour le club comme pour le joueur, l'enjeu va bien au-delà de cette première journée. Arrivé l'été dernier avec de grandes attentes, Chico Lamba a vécu un premier exercice stéphanois particulièrement frustrant, haché par plusieurs longues absences physiques.

Pourtant, à chacune de ses apparitions, l'ancien pensionnaire du Sporting CP a prouvé qu'il avait l'étoffe d'un patron pour l'arrière-garde stéphanoise : puissance dans les duels, sérénité à la relance et impact physique. L'ASSE espère désormais que ce retour à la course soit le premier pas vers une saison pleine et accomplie, où Chico Lamba pourra enfin enchaîner au plus haut niveau sous le maillot vert.