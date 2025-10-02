Lucas Stassin sort d'un mercato estival agité. L'attaquant de l'ASSE est enfin focus sur le terrain depuis un mois et s'est déjà montré décisif (4 buts, 1 passe décisive). Il est toutefois au cœur d'une situation confuse ces derniers jours.

Paris FC, Stade Rennais, Al-Hilal, CSKA Moscou : malgré un réveil tardif, plusieurs clubs ont tenté de recruter Lucas Stassin cet été. L'ASSE est cependant restée intransigeante et n'a pas cédé son buteur vedette dans le money time. De quoi compter sur un joueur précieux pour l'attaque des Verts, au moins jusqu'en janvier.

Stassin représenté par deux agences ?

Il y a deux semaines, l'agence Classico, qui gère les intérêts d'Iliman Ndiaye (Everton) ou encore de Bafodé Diakité (Bournemouth), annonçait l'arrivée dans ses rangs de Lucas Stassin. Tout laissait alors penser que l'attaquant belge avait simplement quitté la structure Libera Sports qui le représente de longue date.

L'agence s'est toutefois exprimée sur Instagram : "Il semblerait qu'une information infondée soit parue concernant la fin de collaboration avec notre client Lucas Stassin. Malheureusement, il semblerait que le journaliste à la base de cette rumeur n'a pas pris la peine de vérifier cette information car celle-ci est incorrecte. Une communication plus détaillée sera publiée ultérieurement." Si elle ne remet pas en cause l'arrivée de Stassin chez Classico, cette communication nous informe donc que le natif de Braine-le-Comte est toujours sous contrat avec Libera Sports. Il semble donc que les deux agences soient en collaboration, au moins temporairement, sur le dossier Stassin. Une hypothèse qui sera confirmée ou non une fois la mise au point promise effectuée.

Quoi qu'il en soit, Clasico aura bien un rôle à jouer pour transférer Stassin durant les prochaines fenêtres de transferts. Une nouvelle qui ne doit probablement pas réjouir l'ASSE, qui avait galéré sur les dossiers Bajic et Amougou, eux aussi représentés par Clasico.