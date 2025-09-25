Lucas Stassin éclabousse la Ligue 2 de son talent depuis la fin du mercato. Le buteur de 20 ans peut enfin se concentrer pleinement sur le rectangle vert ces derniers temps. Jusqu'au mois de janvier seulement ?

L'attaquant belge a été au cœur d'intenses discussions durant les derniers jours du mercato français. Le Stade Rennais et le Paris FC étaient notamment passés à l'attaque, sans parvenir à faire plier l'ASSE. En septembre, le CSKA Moscou ou encore Al-Hilal ont également tenté leur chance, sans plus de réussite.

Changement d'agence pour Stassin

Si Lucas Stassin est donc bel et bien un joueur de l'ASSE pour les mois à venir, le dossier pourrait de nouveau s'ouvrir en janvier. Le buteur stéphanois a en effet changé d'agence la semaine dernière. Auparavant représenté par l'agent Zouhair Essikal de chez Libera Sports, Stassin est désormais passé chez Classico. Cette agence est l'une des plus grosses structures françaises du moment et gère également les intérêts de Bafodé Diakité (Bournemouth) ou encore d'Iliman Ndiaye (Everton).

Convoité par certains des plus gros agents de la planète, Stassin a finalement fait le choix de rester dans une structure française. Celle-ci est d'ailleurs bien connue de l'ASSE, et pas pour de bonnes raisons. Que ce soit pour Stefan Bajic ou pour Mathis Amougou, les négociations ont souvent été tendues entre les Verts et Classico. Dans le cas du milieu de terrain transféré à Chelsea l'hiver dernier, les agents ont constamment voulu un départ. Y compris avant la signature de son premier contrat professionnel. C'est Amougou lui-même qui était allé contre cette volonté en signant dans le Forez puis en prolongeant son contrat une première fois, avant de céder devant l'offre colossale de Chelsea il y a 8 mois.

Ce changement d'agence n'est donc pas forcément une bonne nouvelle pour l'ASSE. L'objectif de Classico sera très probablement de forcer un gros transfert le plus rapidement possible. Un objectif qui sera plus facile à atteindre au vu de leur réseau XXL. À suivre...