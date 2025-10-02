Le MHSC reçoit l'ASSE ce samedi soir (20 heures). Zoumana Camara s'est présenté en conférence de presse ce jeudi. Retranscription.

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "Je suis en pleine réflexion parce qu'il y a quelques absences. C'est vrai que le groupe a été rajeuni sur le déplacement qu'on a fait à Laval. Là, il y a des joueurs qui sont de retour. Pour Khalil Fayad, c'est le premier match. Selon les besoins du poste, ça peut être des remplaçants pour faire 10-15 minutes selon les besoins. Si j'avais eu le luxe de pouvoir les laisser de côté, je l'aurais sûrement fait."

Des problèmes défensifs pour le MHSC

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "Défensivement, j'ai Laporte qui est suspendu. Il y a Saint-Luce qui est absent. Il suffit qu'il y ait un pépin et tout de suite, c'est compliqué. Il va falloir essayer de trouver des solutions et des alternatives. Alexandre Mendy ? Il s'est entraîné hier. Pour lui, il n'y a pas de problème particulier. Il a fait la séance d'hier normalement."

Omeragic en défense ?

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : Omeragic ? Il est capable de faire les deux. Il est bon dans les deux. Dans l'idéal de ce que j'aurais souhaité l'avoir derrière et d'avoir un milieu un peu plus expérimenté. Maintenant, je l'utilise là où je sens qu'il y a un besoin pour équilibrer l'équipe. Mais il est évident que là où il apporte le plus à l'équipe, c'est en défense centrale

Pas de bon moment pour jouer les Verts

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "L'ASSE au bon moment ? Il n'y a pas spécialement de bons ou de mauvais moments pour recevoir le leader. On est en reconstruction, ce qu'on veut, c'est faire un très bon match et pouvoir se racheter de la dernière prestation qu'on a fait face à Boulogne. C'est important devant notre public. Il faudra tout donner, être organisé, et se libérer pour pouvoir poser des problèmes à cette équipe stéphanoise."

Le MHSC n'a pas les mêmes moyens que l'ASSE

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "Pas dans la même catégorie que l'ASSE ? Regarder le recrutement, les moyens qui ont été mis. Puis, on voit ce qu'ils sont capables de faire, tout simplement. Ils ont le luxe de pouvoir bloquer un joueur qui a une offre à 20 millions. Vous imaginez que s'il y avait une enveloppe ici pour faire ce recrutement ? Eux c'est un joueur qu'ils bloquent à cette somme. C'est dire aujourd'hui la différence de puissance économique entre les deux. C'est aussi la réalité du football actuel. On a d'un côté, un propriétaire richissime. Et de l'autre côté, une famille qui a investi dans un club au départ et qui l'a fait monter et qui est toujours là, qui survit aussi avec ses moyens, avec la réalité actuelle des choses économiquement. C'est deux styles différents. Mais ce week-end, c'est sur le terrain, c'est 90 minutes. Tout est possible."

Ne pas jouer petit bras face aux Verts

Zoumana Camara, entraîneur du MHSC : "Faites bien la différence entre le fait que je dise qu'on ne boxe pas dans la même catégorie. Ça ne veut pas dire que ce match, on l'aborde pour le jouer petit bras. Bien évidemment qu'on joue pour essayer de le gagner, on va tout mettre en œuvre. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, ils sont au-dessus."