La conférence de presse d’Eirik Horneland avant le déplacement de l’AS Saint-Étienne à Montpellier (samedi 20h) n’a laissé personne indifférent. Le coach stéphanois a livré un discours ferme alors que son équipe sort de sa première défaite de la saison contre Guingamp (2-3).

Les Verts avaient jusque-là préservé leur invincibilité. Mais face à Guingamp, l’ASSE a craqué. Horneland n’élude pas : « C’était douloureux de revoir le match. On a manqué d’énergie collective. On n’était pas prêts mentalement. » Pour lui, chercher uniquement des excuses physiques serait une erreur : « Placer cette défaite sur un manque de fraîcheur, c’est trop facile. Je pense surtout qu’on n’a pas eu la bonne approche mentale. »

Continuité et concurrence : une équation à trouver

Le coach norvégien reste fidèle à sa vision : « Les meilleures équipes du monde jouent avec continuité. Mais il faut aussi une vraie compétition entre les joueurs. » Il a pris l’exemple de Lucas Stassin : « On lui a donné des minutes, il a pris confiance, et au final il est devenu décisif. » Concernant Irvin Cardona, Horneland s’est montré confiant : « Il a perdu un peu d’élan après sa maladie, mais il va rebondir. C’est un joueur très important pour nous. »

Bernauer suspendu : un avertissement pour toute l’équipe selon Horneland

Maxime Bernauer sera absent trois matchs fermes (plus un avec sursis) après son carton rouge face à Guingamp. Un coup dur pour l’ASSE, mais surtout une piqûre de rappel.

« Oui, on a parlé avec Max à propos de son expulsion. J’apprécie qu’il se soit excusé très vite. Mais ce sont des comportements que l’on n’aime pas voir. La Saint-Étienne doit rester dans l’élégance, sur le terrain comme en dehors », a expliqué Horneland. Sans surprise, le coach n’a pas contesté la décision de la commission : « La durée de suspension ne m’a pas surpris. C’est exactement ce que j’avais anticipé. »

Montpellier, un test pour les Verts

Ce samedi à 20h, l’ASSE se déplace à Montpellier, une équipe que Horneland respecte : « Comme nous, ils sont en reconstruction. Ce sera une grosse bataille. » Avant le coup d’envoi, le message du coach est clair : « Les supporters acceptent les passes ratées ou les tirs manqués. Mais ils n’acceptent pas qu’on ne donne pas tout. » Un discours ferme et mobilisateur, qui place ce match comme un vrai test pour mesurer la réaction des Verts.