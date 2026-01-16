L’AS Saint-Étienne va voir s’éloigner l’une de ses pistes prioritaires du mercato hivernal. Très suivi par la cellule de recrutement stéphanoise, l’ailier de Dunkerque Gessime Yassine est tout proche de s’engager avec Strasbourg pour un montant estimé à 7 millions d’euros.

Le dossier avançait en coulisses depuis plusieurs semaines. Identifié très tôt par l’AS Saint-Étienne, Gessime Yassine figurait parmi les profils offensifs ciblés pour renforcer les ailes lors de cette seconde partie de saison. Mais selon les informations de L’Équipe, le RC Strasbourg est désormais en passe de finaliser l’arrivée du joueur de USL Dunkerque, avec un contrat de quatre ans et demi à la clé. Le montant de l’opération, évalué autour de 7 M€, mais surtout le standing du club strasbourgeois, place ce transfert hors de portée immédiate pour le club stéphanois, malgré une réelle volonté d’avancer sur le dossier.

Yassine, un profil suivi de longue date par l’ASSE

À 20 ans, Gessime Yassine incarne le type de joueur que l’ASSE cherche à attirer depuis quelque temps. Créatif, percutant dans le un-contre-un et capable d’évoluer sur les côtés, l’international marocain U20 s’est imposé comme l’un des éléments les plus décisifs de Ligue 2 à son poste. Auteur d’une progression rapide, il a attiré l’attention de nombreux clubs de l’élite après son parcours remarqué lors de la Coupe du monde U20, où ses prestations ont renforcé sa cote sur le marché européen.

Les recruteurs stéphanois avaient anticipé cette montée en puissance. Une large enveloppe financière avait été envisagée, mais la surenchère engagée par Strasbourg, également concurrencé par le LOSC Lille, a changé la donne. Pour l’ASSE, la priorité restait un investissement maîtrisé, compatible avec un projet de remontée en Ligue 1.

Ambitieuse, l'ASSE souffre de la comparaison avec Strasbourg

Le montant évoqué pour Yassine illustre l’évolution du marché, même pour des joueurs issus de clubs de second rang. Dunkerque, en position de force avec un joueur sous contrat jusqu’en 2027, a su valoriser son actif au maximum. Après la vente de Naatan Skyttä l’été dernier, le club nordiste confirme sa capacité à valoriser ses joueurs.

Pour Saint-Étienne, ce dossier révèle une réalité. Malgré une attractivité sportive retrouvée en Ligue 2 et un projet stabilisé, l’ASSE reste confrontée à la concurrence de clubs de Ligue 1 capables d’investir immédiatement sur des profils à fort potentiel. Le choix de Strasbourg, propriété de BlueCo et soutenu par une stratégie assumée sur les jeunes talents, a logiquement pesé dans la balance. Reste désormais à l'ASSE de se tourner vers des pistes accessibles pour un club certes ambitieux, mais incapable de rivaliser avec les solides écuries de Ligue 1.