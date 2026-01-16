Le Stade de Reims s’apprête à perdre l’un de ses cadres techniques au cœur d’une saison dont l'enjeu reste la remontée en Ligue 1. Teddy Teuma, redevenu un élément central du dispositif rémois ces derniers mois, est sur le départ. Une perspective qui fragilise l’équilibre sportif d’un effectif engagé dans la course à la montée.

Deuxième de Ligue 2, le Stade de Reims voit s’ouvrir un dossier sensible à l’approche de la phase retour. Selon plusieurs sources concordantes, Teddy Teuma est en discussions avancées pour rejoindre le Standard de Liège. Le milieu de terrain de 32 ans, sous contrat jusqu’en 2027, va vraisemblablement quitter Reims. Une hypothèse qui devrait prendre du corps ce vendredi, alors que le club belge lui propose un engagement de six mois assorti d’une option de prolongation.

Un joueur redevenu central dans le jeu rémois

Revenu progressivement au premier plan après une période de mise à l’écart la saison passée, Teddy Teuma s’était imposé comme l’un des moteurs du collectif champenois en début d’exercice. Auteur de quatre buts et cinq passes décisives en quatorze rencontres de championnat, l’international maltais avait retrouvé une place de titulaire régulier, allant jusqu’à porter le brassard de capitaine à deux reprises. Sa qualité de passe, sa lecture du jeu et son influence sur coups de pied arrêtés apportaient une énorme plus-value sportive à une équipe rémoise solide, capable de rivaliser avec Troyes ou l'ASSE dans la lutte pour le sommet.

Son temps de jeu s’est toutefois réduit depuis le déplacement à Bastia, début novembre. Moins utilisé, Teuma restait néanmoins un repère technique dans un effectif jeune, capable d’entrer pour peser sur le tempo d’un match. Son départ priverait Reims d’un profil expérimenté et d’un joueur encore décisif.

Un timing délicat pour Reims avant la phase retour

L’intérêt du Standard s’inscrit dans une stratégie de renforcement hivernal afin de viser les Playoffs 1 en Belgique. Pour Reims, en revanche, la situation pose question. Le club champenois avance des ambitions élevées cette saison et s’apprête à enchaîner des confrontations directes face à des concurrents, dont l'ASSE à domicile dans une semaine. Perdre un joueur de l’envergure de Teuma, sans indemnité qui plus est, représente un coup dur sportif évident.

Si les négociations se poursuivaient encore entre le joueur et sa direction, Reims n'a a priori plus la main. En effet, le journaliste Sacha Tavolieri annonçait ce jeudi qu'un accord avait été trouvé entre le Standard et le joueur pour un contrat de 6 mois plus une année en option. La visite médicale aura lieu ce vendredi. Teddy Teuma va donc retrouver la Belgique où il a marqué les esprits avec l’Union Saint-Gilloise.

Une perte qui peut peser dans la course à la montée

Reims devra rapidement ajuster son organisation. Aucun autre joueur de l’effectif ne présente exactement le même profil de meneur reculé, capable de dicter le jeu tout en se projetant. Dans ce championnat de Ligue 2, très disputé dans le heut de tableau, la perte d’un tel élément s'apparente à un coup dur. À Reims de trouver son remplaçant et aux adversaires de profiter, à commencer par l'ASSE dans une semaine.