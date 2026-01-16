La 19e journée de Ligue 2 débutera ce vendredi, avec un classement resserré et plusieurs confrontations directes entre candidats aux premières places. À mi-parcours, les points comptent sûrement un peu plus, notamment pour les équipes engagées dans la course à la montée ou soucieuses de sécuriser leur position avant la seconde moitié du championnat.

Après dix-huit journées, la Ligue 2 demeure très serrée dans le haut de tableau. Certes, Troyes mène avec 38 points, mais son avance n'est pas définitive face à Reims et au Red Star, tous deux à 32 unités. Saint-Étienne et Le Mans suivent à un point et confirment la densité du haut de tableau. Derrière, Dunkerque, Pau et Guingamp restent en embuscade, tandis que la queue du classement demeure sous pression avec plusieurs formations déjà en difficulté. Cette 19e journée s’inscrit donc comme un nouveau tournant, à l’heure où les dynamiques de l’automne doivent se confirmer ou se corriger.

Troyes, Reims et Red Star sous pression

Leader solide sur le plan défensif avec moins d’un but encaissé par match, l'ESTAC accueille le Stade de Reims pour ce qui représente l’affiche du week-end. Le duel oppose la meilleure défense à une équipe rémoise capable de poser le jeu, troisième du championnat en ce qui concerne la possession (55,8%). Un succès troyen permettrait de creuser un écart significatif en c début de phase retour, alors qu’un résultat favorable à Reims relancerait pleinement la lutte pour la première place... et mettrait une grosse pression sur l'ASSE notamment.

Dans le même temps, Red Star FC se déplace à Grenoble. Les Audoniens affichent la même solidité défensive que Troyes, mais peinent parfois à convertir leurs temps forts. Face à une équipe grenobloise irrégulière et qui vient de perdre Théo Valls, l’enjeu reste clair : rester au contact du leader avant une série de confrontations plus ouvertes.

Saint-Étienne face à l’obligation de constance

Quatrième avec 31 points, AS Saint-Étienne reçoit Clermont dans un contexte particulier. Les Verts dominent la Ligue 2 balle au pied (36.1% de possession), signe d’un projet de jeu affirmé, mais encore fragile dans la gestion des matchs serrés. La réception de Clermont Foot constitue une opportunité de confirmer cette maîtrise statistique par des points.

L’ASSE, qui s’appuie aussi sur l’efficacité de Zuriko Davitashvili, troisième meilleur buteur du championnat avec huit réalisations, devra toutefois composer sans le Géorgien. Un succès permettrait aux Stéphanois de rester dans le wagon de tête, alors qu’un faux pas pourrait déjà installer un premier écart avec le podium. La pression du classement renforce l’enjeu d’une rencontre qui ressemble à s'y méprendre à un match piège par excellence, susceptible de mettre à mal les ambitions de l'ASSE.

Le Mans, Dunkerque et les outsiders en embuscade du haut de tableau de Ligue 2

Cinquième, Le Mans FC se rend à Rodez avec l’objectif de rester au contact du trio de tête. Solides défensivement, les Manceaux savent que chaque déplacement représente un test pour une formation que l'on n'attendait pas à ce niveau de jeu, ni à cette place. Dunkerque, sixième, accueille Pau dans un duel direct entre équipes ambitieuses. Les Nordistes peuvent s’appuyer sur le meilleur passeur du championnat, Gessime Yassine, pour espérer basculer du bon côté du classement.

Plus bas, Annecy, Boulogne, Amiens ou Laval jouent déjà des rencontres où l'enjeu reste de sortir de la mauvaise zone ou d'éviter de s'en approcher. En recevant Montpellier, qui vient de sortir Metz en coupe de France (4-0), Boulogne n'aura pas la tâche facile. Les supporters stéphanois seront toutefois reconnaissants vis-à-vis des Boulonnais si les nordistes gardent les sudistes à bonne distance des places de tête.

Bastia joue sa survie en Ligue 2

Pour Annecy et Amiens, l'objectif va être de s'extraire de la zone de turbulences au plus vite, surtout pour les amiénois qui flirtent dangereusement avec les places de fond de classement.

Le match au "sommet" pour le maintien va se jouer entre Laval et Bastia. En cas de défaite des Corses, il faudra peut-être déjà acter que les insulaires ont un pied en National. En effet, leur adversaire du jour aurait alors 7 points d'avance, de quoi décourager les bastiais qui devraient alors compter sur un miracle pour se maintenir...

Lundi prochain, Nancy accueillera Guingamp en clôture de cette 19e journée de championnat. Les Bretons voudront sûrement profiter de cette confrontation pour venir titiller le haut de tableau...