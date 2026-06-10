Bryant Lazaro est loin du profil classique des adjoints que l'on retrouve sur les bancs professionnels. À 38 ans, l'Américain débarque à l'AS Saint-Étienne aux côtés de Ian Cathro avec un parcours atypique, forgé par les études, les voyages et une passion obsessionnelle du football. Portrait d'un technicien qui pourrait rapidement séduire les supporters de l'ASSE.

Lorsque l'AS Saint-Étienne a officialisé l'arrivée de Ian Cathro sur son banc, un autre nom est passé plus discrètement dans l'actualité des Verts : celui de Bryant Lazaro. Pourtant, l'homme pourrait rapidement devenir l'une des figures les plus influentes du nouveau projet stéphanois.

Son histoire débute à plusieurs milliers de kilomètres du Forez. Né dans le sud de la Floride, Lazaro nourrit très tôt le rêve de devenir footballeur professionnel. À seulement 17 ans, il quitte les États-Unis pour rejoindre l'Argentine et intégrer la réserve d'Estudiantes de La Plata.

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Mais après une année passée au cœur de l'un des pays les plus passionnés de football au monde, il comprend que son avenir ne se trouve pas sur les terrains. À seulement 19 ans, il renonce à son rêve de joueur. Une décision qui va finalement changer sa vie.

Bryant Lazaro, un étudiant devenu entraîneur - ASSE

Là où beaucoup auraient quitté le football, Bryant Lazaro choisit une autre voie. Celle de la connaissance. Direction l'Espagne. Il s'y forme sans relâche et accumule les diplômes. Master en identification des talents, MBA en management du sport, puis doctorat en sciences du sport consacré à la détection des joueurs. Un parcours universitaire rare dans le football professionnel.

Son objectif est simple : comprendre le jeu dans ses moindres détails. Cette soif d'apprendre lui ouvre rapidement des portes. Levante lui offre une première opportunité importante. Puis viennent le FC Séville, plusieurs expériences en Norvège, un passage en Équateur et enfin le Portugal.

Partout où il passe, Lazaro se distingue par son profil atypique. Polyglotte, parlant quatre langues (dont le français), passionné par l'analyse et la formation, il construit patiemment sa réputation dans les coulisses du football européen.

Formé auprès de Marcelo Bielsa

Parmi les rencontres qui ont marqué sa carrière, une occupe une place particulière : Marcelo Bielsa.

L'ancien entraîneur de l'OM devient une référence majeure dans son développement. Les deux hommes partagent une même vision du travail et de l'apprentissage permanent. Lazaro admire notamment la capacité de Bielsa à remettre constamment en question ses méthodes tout en restant fidèle à ses convictions.

Cette influence se retrouve aujourd'hui dans son approche du football. Travail individualisé, exigence tactique, perfectionnement technique et obsession du détail font partie de son ADN.

Des principes qui pourraient parfaitement s'intégrer à l'identité historique de l'ASSE.

Le bras droit de Ian Cathro à Estoril

Depuis plusieurs saisons (depuis 2024), Bryant Lazaro travaille aux côtés de Ian Cathro à Estoril, au Portugal. Les résultats obtenus par le club portugais ainsi que le style de l'équipe ont attiré l'attention de nombreux observateurs.

Avec un budget limité, Estoril a réussi à s'installer durablement dans le ventre mou de la Primeira Liga grâce à un style de jeu ambitieux et offensif. Pressing haut, relance depuis l'arrière, intensité permanente et absence totale de complexe face aux grosses cylindrées du championnat.

Même José Mourinho a récemment salué le travail réalisé par le staff portugais. Au sein de cette organisation, Lazaro joue un rôle central. Analyste reconnu, spécialiste du développement des joueurs et de la préparation tactique, il participe pleinement à l'identité de jeu développée par Cathro.

Le duo fonctionne parfaitement depuis plusieurs années. Leur arrivée commune à Saint-Étienne n'a donc rien d'un hasard.

Un profil moderne pour l'ASSE

L'arrivée de Bryant Lazaro illustre également la volonté du club de s'appuyer sur des méthodes modernes.

L'Américain maîtrise les outils d'analyse de données, les nouvelles technologies et les méthodes de formation les plus récentes. Pour autant, il refuse de réduire le football à des chiffres.

Selon lui, les données restent un outil d'aide à la décision, mais l'instinct et la compréhension humaine du jeu demeurent essentiels. Une philosophie qui correspond parfaitement aux défis actuels du football moderne.

À seulement 38 ans, Lazaro possède déjà une expérience internationale impressionnante. Il a dirigé l'Øygarden FK en Norvège, devenant au passage l'un des plus jeunes entraîneurs américains à prendre les commandes d'un club professionnel en Europe.

Aujourd'hui, son arrivée à Saint-Étienne représente une nouvelle étape majeure.

Dans l'ombre de Ian Cathro, Bryant Lazaro pourrait rapidement devenir l'un des artisans de la reconstruction sportive des Verts. Un technicien discret, brillant et passionné, qui n'a jamais cessé d'apprendre depuis le jour où il a compris que sa carrière de joueur ne verrait jamais le jour.

L'ASSE tient peut-être là l'un des profils les plus intrigants de son nouveau staff.

Source : GOAL